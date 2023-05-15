工作快樂指數｜46%打工仔工作壓力大失眠　返呢3行業快樂指數最高

疫情放緩且社會復常，本港整體經濟前景及就業市場有望改善。香港求職平台「CTgoodjobs 」公布《2023 年香港上班族工作快樂指數問卷調查》結果，發現打工仔的平均工作快樂指數較去年4.5分稍升至4.97分；但平均工作壓力指數仍高達6.88分，與去年 6.9 分相近，未見明顯改善。

至於年齡層上班族的工作快樂指數均較去年上升，當中50歲以上打工仔的工作快樂指數最高，有5.37分；最低分則是23至30歲上班族,工作快樂指數僅 4.78分。

根據調查結果顯示，最快樂的3個行業分別為「保健/美容/健身」、「製造」及「人力資源管理/諮詢」；相反，而最不快樂的3個行業則是「實驗室試驗」、「貨運代理/物流/速遞/運輸」及「設計」。

此外，以薪酬分類，月薪5萬以上的打工仔工作快樂指數最高，最低分則是月薪不足1萬的打工仔。若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的3個上班地點為「北區」、「東區」及「大埔區」；而打工仔最不滿意的三個上班地點則是「荃灣區」、「元朗區」及「黃大仙區」。

工時越長越不快樂

調查亦發現，工時越長越不快樂，每周工作時數多於60小時的受訪者，工作快樂指數僅3.67分；而每周工作時數少於40小時的受訪者，工作快樂指數達5.45分，反映工時與打工仔工作快樂指數成反比，即工時越長快樂指數越低。

亦見有91%打工仔在過去3個月都出現不同程度的壓力徵狀，如逾6成受訪者曾有「容易疲累」情況、有46%人出現「失眠」、逾4成人有「不想應酬,只想獨自一人」及「頭痛」狀況。出現情緒問題時尋求醫生意見，僅有13%人，但也較去年增加 2%，反映香港上班族開始重視精神健康問題。