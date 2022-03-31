工行多賺一成最削 內銀齊加股息

業│績│比│併

重磅內銀股先後派發去年成績表，盈利及股息均錄雙位數增長，而淨利差及不良貸款率走低。昨放榜穩坐「賺錢王」的工商銀行(1398)，去年純利3,483.3億元(人民幣，下同)(約4,347億港元)，末期息每10股派2.933元，兩者升幅僅一成為內銀最弱。倘以昨收市價計，股息率約7.7厘。

工行淨利息差1.92%，瀉0.5個百分點，不良貸款比率1.42%，降0.16個百分點，一級資本充足比率14.94%，揚0.66個百分點。

農行派息率三成 郵儲行盈利漲18%

農業銀行(1288)賺2,411.8億元，多11.7%，末期息每10股派2.068元，多11.7%，派息率維持30%，以昨收市價計，股息率約8.7厘。其淨利差1.96%，跌0.08個百分點；不良貸款率1.43%，少0.14個百分點；一級資本充足率13.46%，升0.54個百分點。副行長張毅指，在讓利實體經濟、利率逐步下降，今年息差續降，但整個趨勢是明顯趨穩。

中國郵政儲蓄銀行(1658)賺761.7億元，增18.65%，末期息每10股普通股派發2.474元，增18.7%。去年淨利差2.3%，減0.06個百分點；不良貸款比率0.82%，跌0.06個百分點，核心一級資本充足比率9.92%，揚0.32個百分點。

至於盈利升幅最勁為招商銀行(3968)，去年多賺23.2%，至1,199億元，末期息亦漲21.5%至每股1.522元，股息率僅3.1厘，是多間內銀中最低。

摩根大通指多間內銀如中國銀行(3988)、建設銀行(939)及交通銀行(3328)去年盈利均升約12%，淨息差及資產素改善，均予「增持」評級，目標價分別為3.6港元、8港元及6港元。倘以昨日收市價3.12港元計，中行股息率最高達8.9厘。摩根士丹利指中行上季淨息差按季穩定，資本狀況強化有助維持派息率及吸引估值，引述管理層指，預期信貸組合改善及增長穩定，基於國務院金融委員會穩定市場政策，對今年首季業績樂觀，維持「增持」評級及4.4港元目標價。