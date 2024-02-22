工銀亞洲配合理財通2.0啟動 南向通產品大增85%

中國工商銀行(亞洲)全力配合下星期一(2月26日)正式生效的新修訂《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》（理財通2.0），將可供南向通客戶選擇的合資格投資產品數量大幅增加85%，由102種增至189種，涵蓋港元及人民幣貨幣市場基金、大中華股票基金、亞洲及全球多元化資產配置基金、多個不同投資板塊基金，以及多達11種貨幣的定期存款和活期存款。致力為粵港大灣區居民個人跨境投資提供便利平台，助其建立更多元化的資產配置，促進大灣區民生融合，推動大灣區建設高質量發展。

工銀亞洲自「跨境理財通」於2021年正式啟動以來，借助中國工商銀行(1398)在大灣區內1,200多個服務網點及超過3萬名專業服務人員的龐大網絡，以「1+1」境內境外分行客戶經理合作方式，為大灣區個人客戶提供專業全面的金融服務。 申請客戶數增逾 60% 金額漲超過 4 倍 由去年11月1日至今年1月31日三個月內，其「跨境理財通」申請客戶數增長超過60%，理財通跨境資金匯劃金額增長超過4倍。