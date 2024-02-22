工銀亞洲配合理財通2.0啟動 南向通產品大增85%

中國工商銀行(亞洲)全力配合下星期一(2月26日)正式生效的新修訂《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》（理財通2.0），將可供南向通客戶選擇的合資格投資產品數量大幅增加85%，由102種增至189種，涵蓋港元及人民幣貨幣市場基金、大中華股票基金、亞洲及全球多元化資產配置基金、多個不同投資板塊基金，以及多達11種貨幣的定期存款和活期存款。致力為粵港大灣區居民個人跨境投資提供便利平台，助其建立更多元化的資產配置，促進大灣區民生融合，推動大灣區建設高質量發展。
工銀亞洲自「跨境理財通」於2021年正式啟動以來，借助中國工商銀行(1398)在大灣區內1,200多個服務網點及超過3萬名專業服務人員的龐大網絡，以「1+1」境內境外分行客戶經理合作方式，為大灣區個人客戶提供專業全面的金融服務。
申請客戶數增逾60% 金額漲超過4倍
由去年11月1日至今年1月31日三個月內，其「跨境理財通」申請客戶數增長超過60%，理財通跨境資金匯劃金額增長超過4倍。
工銀亞洲零售業務與財富管理部執行總經理梁翠兒指，隨著內地投資者分散投資意願上升，南向通產品投資需求正快速增長，去年內地投資者人數按年增加1倍至2.38萬人，投資南向通產品市值餘額增長11.5倍，至48.7億元人民幣，其去年跨境客戶增長同比上升超過40倍。「理財通2.0」預期可加速釋放大灣區居民投資和理財需求，相信其多元化產品組合及跨境金融優勢能進一步協助客戶抓緊投資機遇，進而為強化內地與香港資本市場互聯互通作出貢獻。