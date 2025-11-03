巨星傳奇完成入股G-Dragon經紀人公司 股價曾飆14%

巨星傳奇(6683)宣布，完成入股G-Dragon所屬南韓經紀人公司Galaxy Corporation Co不超過7%股權，觸發股價今日一度高見9.99元，最多升14.3%，現報9.59元，升9.7%，成交額暫約3億元。
Galaxy管理藝人包括金鍾國宋康昊
Galaxy於2019年8月9日在韓國成立，提供藝人管理服務，包括歌手發掘、藝人培訓、專輯策劃、娛樂管理等服務，亦從事元宇宙虛擬形象創作及綜藝節目內容製作業務。旗下管理多位知名藝人，包括權志龍(亦稱G-Dragon)、金鍾國以及宋康昊。Galaxy同時擁有內容製作工作室，並曾製作包括Netflix播出的實境競賽節目《體能之巔：百人大挑戰》等內容。
巨星傳奇指，今次投資預期將為集團與Galaxy及其旗下藝人帶來多方面的協同效益。集團目前正與Galaxy就策略性合作的細節進行深入討論，合作範疇包括但不限於與Galaxy藝人合作舉辦展覽、演唱會、藝人IP及相關週邊開發等。鑑於Galaxy所管理的高價值IP數量有限且具策略性重要性，公司認為在投資條件合適的情況下，應把握機會投資於該等IP。與Galaxy及其藝人建立關係亦可帶來既有的觀眾群與高度曝光率，並有望吸引更多策略性合作機會。