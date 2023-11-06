巨閘壓頂｜中資券商叫撈底 港股再試阻力 萬八關對決

恒指已貼近50天線，同時逼近萬八的心理關口。(資料圖片)

美國聯儲局連續兩次暫停加息後，大市氣氛有回暖，恒生指數上周五衝高433點，帶挈全周倒升266點或1.5%，至17,664點。港股美國預託證券(ADR)上周五再普遍造好，恒指今有望再高開至近17,800點水平，惟亦為50天移動平均線(上周五處17,762點)的阻力位，能否突破成技術走勢關鍵，而淡友則守在萬八關。中資券商再唱好，國信證券更指目前已到撈底時機。

恒指今年屢挑戰50天線均受壓

外圍上周五向上，重磅股騰訊控股(700)及美團(3690)ADR較港均高逾1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指高開133點或0.8%，至17,798點。市場本周關注內地將公布通脹、外匯儲備及貨幣供應數據，而亞太經合組織(APEC)下周舉行在即，市場續留意中美關係會否再釋出暖風。

除了逼近萬八的心理關口，恒指亦與50天線貼近，而相關水平自今年2月中明顯失守後，一直成為指數的千斤頂，恒指屢次在50天線受壓掉頭，當中9月及10月均一觸及即見頂。事實上，按輪證發行商數據，淡友亦以萬八水平為防守線，以其作收回水平的熊證街貨最重倉，達5.54億份，而整體熊證街貨量亦較牛熊多，佔比約六成。

國信證券：美長債見頂 港股見底

內地券商持續唱好中港股，國信證券指美國10年美債收益率有見頂回落趨勢，認為美國長債息已確認見頂，並指為港股見底的重大訊號，加上9月至10月有多間企業回購，因此相信本月為撈底時刻，看好板塊包括醫藥、公用、內房、互聯網及汽車等。

中信證券亦指，在中央金融工作會議落地後，《資本市場投資端改革行動方案》有望出台，市場情緒有望回暖，建議增持早前跌幅較大的科技及醫藥股。