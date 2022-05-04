巨額套現｜劉強東沽貨 紅杉又出手 科企連環遭股東減持

大│行│齊│沽

恒生科技指數3月中見底後反覆，縱然明顯反彈未出現，但股東已急不及待套現！美團(3690)成股東沽貨重災區，紅杉資本上周再兩度重手減持，累計1個月內4次沽貨，共套現122億元；同時京東健康(6618)主席兼大股東劉強東亦於上周五及昨日出手掟貨，共提款4.4億元。事實上，近月快手(1024)及阿里巴巴(9988)等已先後遭基金股東掟貨，而中資科企淡友摩根大通3月中發表報告狠劈多隻科技龍頭評級至「減持」後，亦以行動回應其觀點，近月接連減持多隻科技股。

紅杉4度沽美團 套現122億

港交所(388)股權披露顯示，美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬，一個月內連番減持美團股份，旗下的紅杉基金上周三於場外以每股平均價144.78元，減持4,245.72萬股，套現約61.47億元；再於上周五以每股平均價159.497元，於場內出售50萬股，套現7,974.85萬元，合共套現約62.26億元，其股權則由3.98%，減至3.19%。紅杉3月31日及4月6日已減持美團，分別沽出2,557.8萬股及1,296.4萬股，共套現約60.3億元；另外創辦人王慧文上月中亦套現逾億元。

美團昨收市報172.4元，升0.2%，成交約67.2億元，較紅杉上周的沽貨價反彈8%至19%。

京東健康遭掟貨 京東挫6%

另外，劉強東昨減持499.7萬股京東健康，每股平均價49元，涉資約2.45億元，另於上周五以每股平均價50.67元，減持384.2萬股，套現約1.94億元，兩日共掟約884萬股，共套現4.39億元。減持後其股權由68.94%，降至68.66%。

京東健康昨收報50.1元，跌0.9%，成交額7.2億元；京東集團(9618)昨亦挫5.9%，報249.8元，為表現最差藍籌。

除美團及京東健康，接連遭大行下調目標價的快手，上月下旬被恒隆地產(101)陳啟宗家族旗下五源資本，將逾1.2億股、當時市值逾79億元股份，分派予其普通及有限合夥人；另外「股神」巴菲特拍檔芒格旗下Daily Journal，上季減持30萬股阿里巴巴ADS(美國預託股份)，持倉大減一半。

摩通唱淡科技股後 出手拋售

另外摩通3月中直指中國互聯網股未來半年至1年亦不吸引、短期估值難見支持，因而將10股評級集體下調。報告出爐後，該行先後披露減持微盟(2013)、平安好醫生(1833)、閱文集團(772)、舜宇光學(2382)及瑞聲科技(2018)等。

港股保五連升 科指仍挫1.4%

至於大市昨則反覆，恒生指數收市報21,101點，險升12點或0.1%，保五連升，累計漲1,232點或6.2%；科指則報4,409點，跌61點或1.4%，主板成交額1,067億元。內地股市續因勞動節假期休市，與港股通齊齊在周四復市。