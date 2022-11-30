巨額套現｜滙控售加業務 勁賺445億 考慮2024年派息回饋

上月初傳出擬出售加拿大業務的滙豐控股(005)，昨發公告落實交易，以135億加元(101億美元，約788億港元)悉售予加拿大皇家銀行，較市場估值高，交易的除稅前利潤更高達約57億美元(約444.6億港元)，相當於集團今年上半年純利82.89億美元的近七成。滙控表示，積極考慮通過派發一次性股息及或股份回購，以將交易創造的額外富餘資本適量退還股東，惟與其相關的任何分派估計於2024年初以後才進行。 滙控昨收報46.25元，升0.65元或1.4%，成交額9.9億元，累計本月股價已升14.9%，將今年跌幅收窄至1.4%。截至本港時間昨晚10時半，滙控倫敦折算報47.71元，較港高3.2%。



加拿大皇家銀行904億接貨 滙控宣布，已於昨簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，悉售旗下加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大滙豐發行、並由滙豐集團持有的優先股及未償還後償債務，作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)，即合共116億美元(約904.8億港元)，預期交易將於2023年底完成。 集團指，交易的除稅前利潤中，包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損，並料出售所得的除稅前利潤會通過將加拿大滙豐的業績綜合計入集團財務報表，以及於交易完成時確認餘下利潤兩種方式合併確認。集團又透露，在出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響下，其普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點；而2023及2024年的股息方針維持派息比率50%；另外將積極考慮有機增長和投資的機會。