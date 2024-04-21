巨額資金失蹤遭停牌！天韵國際主席離任 副主席頂上 委任新CEO

天韵國際(6836)公布，楊自遠不再擔任董事會及提名委員會主席，及首席執行官。他將留任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展及投資委員會主席，惟其權力及職務仍被暫停。另外，副主席楊雲耀已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為董事會及提名委員會主席；溫浩源獲委任為執行董事兼首席執行官。
天韻國際停牌前報3.2元，市值31.7億元。
集團指，今年57歲的楊雲耀董事任期於上周五開始，為期3年，並將收取年薪96萬元，並獲1,000萬股份作為簽約獎勵。而楊雲耀通過Rainbow Lead Ventures將贈予溫浩源1,000萬股。當股份恢復買賣，受制於遵守適用上市規則，公司將配發及發行1,000萬股股份予楊雲耀及其指定人士。
至於今年47歲的楊雲耀，為港利資本有限公司的聯合創始人，亦為集團附屬公司天翌集團香港有限公司的董事。楊雲耀通過Rainbow Lead Ventures持有公司已發行股本約27.65%，為主要股東。
委任獨立管理人 大額付款須聯名授權批准
另外，集團指，證監會就其截至2021年12月底止3個財政年度、及截至2022年6月底止的半年銀行結餘存在錯報情況提出關注。被指控存在錯報銀行結餘的情況涉及集團兩個銀行戶口，包括天同食品(宜昌)有限公司，一家本公司的前附屬公司，於武漢農村商業銀行的戶口，其涉及未經授權轉帳；另外為山東天同食品有限公司於臨商銀行的戶口。集團指，上周五經證監會批准後，委任了凱晉企業顧問有限公司為獨立管理人，作為集團所有銀行戶口的聯名授權簽署人，以批准超過50萬元人民幣的付款。
上周一，證監會公布暫停天韵國際交易，主要源於一項針對天韵據稱其某家內地附屬公司於2021年12月所執行的宣稱3,400萬元人民幣轉帳而展開的調查，然而調查發現所據稱的3,400萬元人民幣轉帳從未發生，令證監會極度關注天韵是否捏造轉帳，藉此掩飾其當時核數師所識別到的異常情況，以及誤導其股東、核數師、法證會計師和監管機構。證監會又查證天韵及該公司的其他主要營運附屬公司在2019年12月31日至2022年6月30日期間的銀行帳戶結餘，進一步發現天韵向證監會提供的其他銀行結餘與證監會獨立地從天韵的銀行取得的結餘之間存在差異。下落不明的資金涉額龐大，由4.338億至5.637億元不等，相當於天韵於過去4年公布的財務業績中逾90%的現金及銀行結餘和逾45%的資產淨值。