巨額資金失蹤遭停牌！天韵國際主席離任 副主席頂上 委任新CEO

天韵國際(6836)公布，楊自遠不再擔任董事會及提名委員會主席，及首席執行官。他將留任執行董事、薪酬委員會成員及策略發展及投資委員會主席，惟其權力及職務仍被暫停。另外，副主席楊雲耀已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為董事會及提名委員會主席；溫浩源獲委任為執行董事兼首席執行官。 天韻國際停牌前報3.2元，市值31.7億元。 集團指，今年57歲的楊雲耀董事任期於上周五開始，為期3年，並將收取年薪96萬元，並獲1,000萬股份作為簽約獎勵。而楊雲耀通過Rainbow Lead Ventures將贈予溫浩源1,000萬股。當股份恢復買賣，受制於遵守適用上市規則，公司將配發及發行1,000萬股股份予楊雲耀及其指定人士。

至於今年47歲的楊雲耀，為港利資本有限公司的聯合創始人，亦為集團附屬公司天翌集團香港有限公司的董事。楊雲耀通過Rainbow Lead Ventures持有公司已發行股本約27.65%，為主要股東。 委任獨立管理人 大額付款須聯名授權批准 另外，集團指，證監會就其截至2021年12月底止3個財政年度、及截至2022年6月底止的半年銀行結餘存在錯報情況提出關注。被指控存在錯報銀行結餘的情況涉及集團兩個銀行戶口，包括天同食品(宜昌)有限公司，一家本公司的前附屬公司，於武漢農村商業銀行的戶口，其涉及未經授權轉帳；另外為山東天同食品有限公司於臨商銀行的戶口。集團指，上周五經證監會批准後，委任了凱晉企業顧問有限公司為獨立管理人，作為集團所有銀行戶口的聯名授權簽署人，以批准超過50萬元人民幣的付款。