巴基斯坦二手車比現金更保值？通脹只是其中一個原因

因為貨幣貶值及通脹高企，巴基斯坦的二手車比現金更值錢。（資料圖片）

一家證券公司的銷售主管於2019年從鈴木汽車購買的全新揭背車，行走1.2萬公里後，3年後竟以比原價高出65%的價格成功出售。另一基金公司職員，5年前以200萬盧比買入全新豐田Corolla，現時在二手車市場售價值320萬盧比，增長60%。這些事發生在巴基斯坦。

其實原因很簡單，由於經濟長期蕭條，巴基斯坦當地市場自2004以來都保持在很小的規模，每年銷售約12萬至22萬輛汽車，難以支持汽車製造商當地興建大型工廠，而汽車需求則透過進行最多9成的零件在當地組裝。由於組裝公司在接到客戶訂單後才開始向外訂購，因此客戶等候時間可以長達一年。

期間，貨幣貶值、保護主義市場和高通脹等因素，令新車價格可以短時間內飆升，引發二手車市場狂熱，許多中介人都會大批購買新車並溢價出售。根據巴基斯坦發展經濟研究所的數據，過去5年，巴基斯坦銷售總值1,700億盧比的汽車之中，9成都有支付這種客戶支付的價總（surcharge）。

貨幣貶值物價升 二手車市場熱

有汽車代理表示，汽車製造對於有人願意額外付錢買車而感到驚訝。不過當地的汽車中介在放滿展示汽車的陳列室明言，不急著將汽車出售，「這些汽車在這裏時間越長，價值越高」。

巴基斯達是亞洲通脹最高的國家之一，根據世界銀行最新預測，巴基斯坦明年的通脹率將上升至23%。同時，該國過去10年貨幣持續貶值，兌美元已跌超過6成。有分析指出，其他面臨定期貨幣貶值的國家也可以看到類似的趨勢。