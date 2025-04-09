巴拿馬審計長質疑經營違規 巴拿馬港口列10點回應

根據巴拿馬共和國審計署在其

年的審計報告的結論，巴拿馬港口公司有實質遵從其特許經營合約之條款。此外，巴拿馬海事管理局於

年確證巴拿馬港口公司已完全履行特許經營合約的責任。再者，巴拿馬港口公司獲得的續約特許經營權正在有效執行中，且完全符合所有法定要求。