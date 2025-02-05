巴拿馬據報或送特朗普「禮物」　擬撤長和子公司港口經營合同

巴拿馬據報受美國壓力，正考慮是否取消長和子公司在巴拿馬運河的港口經營合同。圖為長江集團中心。(資料圖片)

《彭博》引述消息指，巴拿馬面對美國總統特朗普消除中國對巴拿馬運河影響力的施壓可能準備妥協，正在考慮是否取消長和(港交所：001)子公司經營附近港口的合同，該公司是商富李嘉誠的長和子公司。報道指，目前巴拿馬政府尚未做出任何決定，但若舉措得以實施，將對特朗普來說是一個「重大禮物」(Major gift)。

報道引述不願公開身份的知情人士說，巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)領導的政府將以避免訴訟並遵循正當程序的方式推進。對此巴拿馬總統辦公室暫未回應置評請求，而和記港口也沒有回應置評請求。現時和記港口經營巴拿馬運河附近五個港口中的兩個，分別位於該航道的兩端。

美國國務卿盧比奧周日(2日)訪問巴拿馬期間，曾表示必須採取措施遏制所謂中國對巴拿馬運河的「不可接受」的影響力。總統特朗普指必須「取回」巴拿馬運河控制權，認為中國正在管理巴拿馬運河，美方並沒有把運河交予中方。該航道為美國所建，根據前總統吉米·卡特簽署的條約於1999年轉交給巴拿馬。

和記經營的港口分別位於Balboa和Cristobal，特許合同於1997年首次簽署並在2021年延長，有效期至2047年。