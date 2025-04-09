巴拿馬港口經營權或違規 長和大刁添新變數

長江和記實業(001)上月初公布向貝萊德牽頭財團出售海外港口業務後，一直紛擾不斷，最新有巴拿馬審計長Anel Flores向傳媒指巴拿馬港口的特許經營合約涉及違規行為，包括長和於2021年續期港口經營權時，未有遵守合約續約程序，意味經營權的合法性成疑。長和暫未有回應事件，長和系股價昨近全線逆市跌。 《彭博》報道指，Flores同時指控長和在首25年合約期內，利用一系列免稅的分包商以降低向當地政府支付的稅項。他指，長和應付巴拿馬政府的稅項應達13億美元(約101.4億港元)，但在稅收優惠下節省當中8.5億美元，且目前仍有3億美元應付稅須支付。

2021年續約合法性成疑 同時，Flores指長和違反了向巴拿馬政府分享港口10%淨利潤的協議。他又指，港口2021年續約未獲審計長辦公室所須要的批准。 Flores指已計劃就2021年向長和授予續簽25年特許經營權的巴拿馬總檢察長辦公室提出起訴，控告涉事的海事當局及巴拿馬港口高層；又指會向巴拿馬海事管理局通報審計結果，後者將決定會否解除相關合同。 長和於1997年獲得巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾港口25年的特許經營權，並於2021年續期25年。而巴拿馬政府於今年1月對兩個港口進行審計，而長和於3月4日公布計劃出售和記港口80%實際權益及巴拿馬港口90%權益，預計可帶來超過190億美元現金所得。

長和股價逼近交易公布前 長和系昨幾乎全線下跌，長和全日挫2.6%，報39.15元，距離港口交易公布前只有1.3%升幅，距離上月高位52.95元則已累挫26%。長江基建(1038)則跌2%，電能實業(006)失2.6%，長江實業集團(1113)則跌1.7%，港燈(2638)跌1.1%。不過長江生命科技(775)則升2.2%。