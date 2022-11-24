巴菲特再捐出逾7億美元巴郡股票予家族慈善信託

股神巴菲特（Warren Buffet）再捐贈旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）股份予家族慈善信託。根據最新監管文件披露，巴菲特最新再捐出240萬巴郡B股予4個家族慈善信託，按昨天巴郡收市價計算，股份市值7.59億美元，相當於約59.2億港元。捐贈完成後，巴菲特仍持有巴郡15.5% 股權，並擁有31.4% 投票權。

根據蘇珊湯普森巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）網頁的資料，該基金會獲得150萬股巴郡B股，另外90萬股則平均捐贈予巴菲特3名子女相關的慈善信託，即Howard G. Buffett Foundation、Sherwood Foundation及Novo Foundation。

蘇珊湯普森巴菲特基金會以巴菲特已故第一任妻子命名，基金會的財產將作為內布拉斯加州大學學子的獎學金。

巴菲特在巴郡最新持股15.5%

自2006年開始捐贈以來，巴菲特每年夏季作出一次捐贈，不過這次已是巴菲特今年第二次大型捐贈。今年6月，巴菲特已捐出1,100萬股巴郡B股，當時受惠機構除上述4個基金，亦包括蓋茨（Bill Gatets）的信託基金。

根據《福布斯》數據，巴菲特現時身家為1,102億美元，在全球排名第五。