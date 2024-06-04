從歷史中學到的是，人們不會從歷史中吸取教訓

「金錢不是萬能的」，在說這種廢話之前，請先確保你賺了很多錢

智者先行，愚者終行

如果要預測下雨，不如先建造方舟

最好與比你更優秀的人一起玩，並挑選行為比你好的同伴，那麼你就會朝著好方向漂移

誠實是一種非常昂貴的禮物。不要指望廉價的人會這樣做

成功人士和真正成功人士的區別，在於真正成功的人，對幾乎所有事情都說不

沒有必要做非凡的事情來獲得非凡的結果

商界最成功的人是那些做自己喜歡做的事的人

我學會了只和我喜歡、信任和欽佩的人做生意

投資者應該記住，「興奮」和「開支」是敵人