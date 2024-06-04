巴菲特（英文︰Warren Edward Buffett）旗下巴郡「BRK.A」因紐約交易所報價系統技術故障，而令股價一度暴跌99.97%，引起全球網民爭相購入。因為巴菲特素來有「股神」之稱，一直是全球網民學習投資的「老師」，就趁今次事件，一同重溫「股神」的投資金句，學習投資心得。
巴菲特「股神」名稱由來
巴菲特自1962年時，已開始購入巴郡股票，直到1990年，巴郡股價已達7,175美元，巴菲特身價更達到十億美元。巴菲特在2008年時，曾經奪得福布斯全球財富榜排名第一、2017年時曾奪得全球第二位。因巴菲特投資股票的眼光獨到奇特，他最有名是信奉「價值投資法」，又因他投資某種產業的股票，該產業就會走紅，故又被眾多投資者稱為「股神」。
巴菲特金句一覽：
- 第一條規則，不要賠錢；第二條規則，別忘了第一條規則；第三條規則，不要欠債
- 請記住，股市有躁狂抑鬱症
- 價格，是你付出的；價值，是你得到的
- 永遠不要投資不了解的生意
- 今天有人坐在樹蔭下乘涼，因為很久有前人種了一棵樹
- 在潮水退去之前，你永遠不知道誰在裸泳
巴菲特其他精選金句：
- 成功的投資要時間、紀律、耐心。不管有再大才華及努力，有些事只是需要時間，正如你不可能讓九個女人懷孕，然後要她們在一個月內生下一個孩子
- 我們最喜歡的持有期是永遠
- 如果你不考慮持有一隻股票10年，那就不要考慮擁有它10分鐘
- 你不需要成為一名火箭科學家。投資並不是智商 160 擊敗智商 130 的遊戲
- 建立聲譽需要20年，而毀掉它只需5分鐘。若你有考慮到這點，你就會做不同的事情了
- 我一直都知道我會變得富有。我從來沒有懷疑過它，一分鐘也沒有
- 無論談論的是襪子或股票，我都喜歡在降價時購買優質商品
- 當看起來最簡單時，猜測是最危險
- 今天的投資者不會從昨天的增長中獲利
- 如果玩金錢遊戲只需要了解過去歷史，那麼最富有的人便是圖書館職員
巴菲特名言
- 從歷史中學到的是，人們不會從歷史中吸取教訓
- 「金錢不是萬能的」，在說這種廢話之前，請先確保你賺了很多錢
- 智者先行，愚者終行
- 如果要預測下雨，不如先建造方舟
- 最好與比你更優秀的人一起玩，並挑選行為比你好的同伴，那麼你就會朝著好方向漂移
- 誠實是一種非常昂貴的禮物。不要指望廉價的人會這樣做
- 成功人士和真正成功人士的區別，在於真正成功的人，對幾乎所有事情都說不
- 沒有必要做非凡的事情來獲得非凡的結果
- 商界最成功的人是那些做自己喜歡做的事的人
- 我學會了只和我喜歡、信任和欽佩的人做生意
- 投資者應該記住，「興奮」和「開支」是敵人
- 在尋找人才時要尋找三個品質：正直、智慧和精力