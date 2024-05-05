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財經
2024-05-05 15:42:57

巴菲特拋售蘋果 巴郡持近1.5萬億現金破紀錄

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巴菲特拋售蘋果 巴郡持近1.5萬億現金破紀錄

巴菲特旗下投資旗艦巴郡上季拋售蘋果公司股份。(資料圖片)

「美國股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)在首季業績中透露，上季拋售蘋果公司股份，持倉市值由去年底1,743億美元，大降至1,354億美元，相當於出售約1.15億股，至7.9億股，即佔總持倉13%。集團指，上季合共沽出200億美元金額股份，同時買入約27億美元，投資組合市值由3,540億美元，減至3,360億美元。在沽出蘋果大幅套現及未有明顯新投資下，集團3月底止現金再增至紀錄新高，錄1,890億美元(1.47萬億港元)

巴郡在2016年起投資蘋果公司，2022年巴菲特曾表示蘋果為集團「四大巨頭」(four giants)之一，與其保險、鐵路及能源業務並列。蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)則回應指，有巴郡作為股東是榮幸(a privilege)

上季收入多3.2% 保險業舵手領航

至於巴郡上季純利127.02億美元，按年少64.2%；收入654.73億美元，多3.2%。在投資拍擋芒格(Charlie Munger)去年底離世，巴菲特美國時間周六出席股大會時表示，集團保險業務掌舵人埃布爾(Greg Abel)和保險業務副主席賈殷(Ajit Jain)為來帶領巴郡的正確人選。

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