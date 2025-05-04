巴菲特突宣布年底退休　批特朗普「貿易當武器」激怒全球

著名投資者、94歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周六(3日)在旗下投資旗艦巴郡的年度股東會尾聲上宣布，希望於今年年尾退休，又說會向巴郡董事會推薦由欽點接班人、62歲的公司副主席阿貝爾（Greg Abel）於年底出任公司行政總裁一職。
消息震撼投資界，亦象徵結束巴菲特長達60年的領導生涯。據知退休消息連阿貝爾事先也不知情，僅有董事會內巴菲特的兩名子女事前知曉。董事會今日將召開會議討論交接事宜。
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之前一直說無計劃退休的巴菲特表示，仍然願意留在公司提供協助，但最終決定權在於阿貝爾。巴菲特承諾支持阿貝爾，會繼續將財富投資在巴郡，無意出售手上任何巴郡股份，最終會逐步捐出，因為他深信在阿貝爾管理之下，巴郡的前景會比他管理時更加好。巴菲特是巴郡的最大股東，持股市值超過1,600億美元
巴菲特在股東會上不點名批評美國總統特朗普將貿易當作武器的做法，「可能是一種戰爭行為」，擾亂全球市場，他認為是重大錯誤，不值得仿效，亦不應該透過加徵關稅，激怒全球。巴菲特形容向3億人炫耀自己成就，卻令75億人不滿，不是明智之舉。他強調，美國應該與其他國家進行自由貿易，這樣才能促進全球繁榮，進而提高美國的安全感和經濟利益。