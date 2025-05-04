巴菲特突宣布年底退休　批特朗普「貿易當武器」激怒全球

著名投資者、94歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周六(3日)在旗下投資旗艦巴郡的年度股東會上宣布，希望於今年年尾退休 (路透社)

著名投資者、94歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周六(3日)在旗下投資旗艦巴郡的年度股東會尾聲上宣布，希望於今年年尾退休，又說會向巴郡董事會推薦由欽點接班人、62歲的公司副主席阿貝爾（Greg Abel）於年底出任公司行政總裁一職。

消息震撼投資界，亦象徵結束巴菲特長達60年的領導生涯。據知退休消息連阿貝爾事先也不知情，僅有董事會內巴菲特的兩名子女事前知曉。董事會今日將召開會議討論交接事宜。

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