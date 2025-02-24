巴菲特股東信｜「股神」最後《致股東的信》　8大重點智慧一文睇清(附全文連結)

享譽全球的資深投資者，94歲的沃倫·巴菲特(Warren Edward Buffett)，在即將退任巴郡(Berkshire Hathaway)行政總裁之際，向股東發表了最後一封股東信。一如以往，巴菲特在信中不僅回顧了公司的業績表現，還分享了他對商業和人生的深刻見解，這些信件多年来一直是投資者必讀的經典文獻。對於這封「股神」最後的股東信，意義非凡。本文將整合信中的重要內容，幫助讀者一文睇清。

巴菲特股東信｜ 「最大罪過是推遲糾正錯誤」 巴菲特在信中承認自己有時會犯錯，這些錯誤有的是因為對巴郡收購公司的未來經濟狀況評估失誤，另一些則因聘用了不合適的管理人員。他提到，2019年至2023年間，他在年度股東信中提到「錯誤」或「失誤」達16次。但他強調，「最大的罪過是推遲糾正錯誤」，並引用已故合作夥伴芒格的名言：「問題無法被祈禱消失，解決問題需要採取行動，無論多麼不舒服。」

巴菲特股東信｜ 現金資產永遠不如股票 巴菲特在信中提到，近年來他減持股票，去年從3,540億美元下降到2,720億美元，但他保證巴郡將始終將大部分資金投入股票，主要是美國股票。他強調，巴郡永遠不會偏好現金等價資產，而是持有優質企業的所有權。 他還指出，在某些國家，魯莽的做法已成習慣，並提到美國歷史上曾多次面臨崩潰。他認為，固定息票債券無法防止貨幣失控，但只要國民需要企業及具才華個人提供的商品或服務，他們通常會找到應對貨幣不穩定的方法。

巴菲特股東信｜ 請人或選CEO不看學歷 巴菲特表示，巴郡在CEO的選擇有一個重點，就是：「我從不看候選人去哪裡上學。從不！」他又輟學創立微軟的比爾·蓋茨(Bill Gates)為例，說明即使沒有受人尊敬的學位，仍可以取得成功。巴菲特引述蓋茨的觀點指：「在一個可以改變世界的爆炸式增長的行業中嶄露頭角，遠比停留在一張可以掛在牆上的羊皮紙更重要。」 巴菲特股東信｜ 認識成功決策力量 巴菲特談到要認為認識成功決策的力量，他說：「我們的經驗是，一個成功的決策可以隨著時間的推移產生驚人的差異。」他提到巴郡歷史上的幾個關鍵時刻，包括對政府僱員保險公司(GEICO)的收購、聘請前麥肯錫顧問Ajit Jain加入管理層，以及長期好友芒格擔任副董事長。他強調，錯誤會消失，而贏家則能永遠綻放。

巴菲特股東信｜ 美國成功關鍵：持續儲蓄與再投資 巴菲特在信中指出，儘管資本主義存在缺點，但它能創造其他經濟體系無法比擬的奇蹟。他認為，美國資本主義成功的關鍵在於長期的儲蓄和再投資文化。他寫道：「公民明智而富有想像力地部署儲蓄，是推動社會商品和服務產出的必要條件。」 巴菲特強調，美國需要持續儲蓄，並明智部署這些資本，否則將無法進步。他指出，巴郡股東透過放棄股息選擇再投資，從而「參與了美國的奇蹟」。最初的再投資微不足道，但隨著時間推移，它如蘑菇般增長，體現了儲蓄文化與長期複利的奇妙結合。

巴菲特股東信｜ 籲美政府 善用稅金照顧弱勢 巴菲特在信中提到，去年巴郡向美國政府支付268億美元稅款，佔美國企業稅款5%，他向向「山姆大叔」(即美國)致謝，並呼籲中國政府善用稅金照顧「許多那些沒有任何過錯，卻在生活中遇到挫折的人。他們值得更好的待遇。同時，他提醒美國政府不要忘記維持貨幣穩定，這仰賴政府的智慧及警惕來達成。 巴菲特股東信｜ 或加碼投資日本商社 巴菲特提到，巴郡目前持有的5檔日本股票，分別是伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友，也就是日本5大綜合商社，並對他們股票的低廉價格感到驚訝。截至2024年底，這些日股部位市值為235億美元，總投資成本為138億美元。巴菲特表示，巴郡承諾長期投資日本，已和5大商社達成協議，巴郡持股比重將不受原本10%上限限制，為逐步加碼投資鋪路。

巴菲特股東信｜ 預告Greg Abel將接任行政總裁 巴菲特在信中讚許接班人亞伯(Greg Abel)領導能力，並透露亞伯接替他擔任波克夏執行長的日子將至。巴菲特說：「我今年94歲，亞伯再過不久就會取代我出任執行長，屆時年度股東信將由他執筆。」 「股神」 巴菲特 最後《致股東的信》全文連結