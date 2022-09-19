巴西咖啡存量接近歷史低位 Arabica加價壓力大

全球最大咖啡生產國巴西的存量接近歷史低位，外電引述根巴西全國咖啡委員會總裁Silas Brasileiro表示，咖啡的存貨可能在明年３月跌至只有700萬袋，遠低於900至1,200萬袋的適中水平。全球咖啡豆持續供應短缺下，巴西供應緊張，預料將進一步加大咖啡豆價格上漲的壓力。

彭博社報道，由於去年出現乾旱、霜害等異常氣候，致使今年收成不佳。有巴西的研究員指出，巴西目前的存貨之低，即使明年收成好，巴西的產量仍僅能滿足需求。ICE期貨美國交易監測到阿拉比卡（Arabica）咖啡港口庫存量已處於23年最低水平。

事實上，全球供應緊張已令到阿拉比卡咖啡期貨在紐約市場按年上升逾1成，而分析預期價格將會繼續上升。

阿拉比卡咖啡期貨價格升逾1成

華爾街日報早前報道，分析師原先預測，從7月起計的未來1年，巴西阿拉比卡豆產量有望追平兩年前寫下的4,870萬袋（每袋132磅）。然而，實際結果可能遠低於預期，巴西官方初步預測的產量僅3,570萬袋。一些農民甚至表示，他們的阿拉比卡豆產量將不到以往豐收年份的一半。

報章引述咖啡農兼Minasul咖啡合作社主席馬加良斯說：「對我們來說，這是場重大的危機。」Minasul的9,000多名成員承諾每個產季提供一定數量的咖啡豆，但Minasul預計今年收取的咖啡豆將少於100萬袋，遠低於2020年的220萬袋。Minasul允許成員今年能把原本承諾繳交的數量減半，但馬加良斯說：「一些咖啡農連減半的數量達不到。」

國際咖啡組織說，全球消費量將連續第二年大於產量；研調機構惠譽解決方案（Fitch Solutions）則說，洲際交易所集團的咖啡豆庫存目前已降至本世紀以來最低水平。

有咖啡農連減半的數量都達不到

供應減少的同時，咖啡需求持續上升，根據研究機構hEDGEpoint環球市場的資料顯示，繼去年上升2%以後，本季咖啡需求上升1.5%。