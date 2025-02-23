巴郡放榜！現金再創新高 巴菲特向美政府放話：財政愚蠢會摧毀美元

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡周六公布年度業績，截至去年底巴郡現金增至3,342億美元(約2.6萬億港元)，按季多2.8%，再創新高，而營業利潤則連續3年創紀錄，去年度錄474.4億美元，按年升27%。巴菲特更罕有地在「致股東的信」中，警告特朗普政府須維護美元穩定，指「財政愚蠢」(fiscal folly)或會摧毀貨幣價值，尤其美國亦「曾經接近邊緣」(come close to the edge)。
上季營業利潤升71% 創紀錄
巴郡上季營業利潤則升71%，至145.3億元，同樣創紀錄，主要受保險承保及投資收益大增帶動。不過巴菲特亦承認，集團189家營運企業中，有53%的報告收益錄得下降，但較高的國債收益及良好保險業績則抵銷相關損失。
連續9個季度淨沽出股票
至於巴郡的股票持續，去年底市值錄2,720億美元，按年大減23.2%，並已連續9個季度淨沽出股票。巴菲特強調，巴郡會繼續看好股票，尤其美國股票。
開始使用拐杖 預告Greg Abel將接任
目前94歲的巴菲特在又信中表示，自已已開始使用拐杖，惟只是以防跌倒，並預告在5月3日的巴郡股東會上，花更少時間回答股東問題。他又提到，Greg Abel將會取代他出任行政總裁，屆時會開始撰寫「給股東的信」。
冀美政府「照顧因自身無辜而遭遇不幸的人」
巴菲特又提到，去年巴郡向美國政府支付268億美元稅款，佔美國企業稅款5%，指已超過美國任何公司支持的企業所得稅，而且打破美國紀錄；而累計巴郡 60年歷史，已合共支付1,010億美元稅款，並持續增加中。他又讚美美國和資本主義，並在結尾指「謝謝你，山姆大叔。巴郡的侄子侄女希望能向你支付比2024年更大額的款項。請明智地使用。照顧那些因自身無辜而遭遇不幸的人。」