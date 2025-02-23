巴郡放榜！現金再創新高 巴菲特向美政府放話：財政愚蠢會摧毀美元

巴菲特向美國政府放話指，「財政愚蠢」(fiscal folly)或會摧毀貨幣價值，尤其美國亦「曾經接近邊緣」。(資料圖片)

美國股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡周六公布年度業績，截至去年底巴郡現金增至3,342億美元(約2.6萬億港元)，按季多2.8%，再創新高，而營業利潤則連續3年創紀錄，去年度錄474.4億美元，按年升27%。巴菲特更罕有地在「致股東的信」中，警告特朗普政府須維護美元穩定，指「財政愚蠢」(fiscal folly)或會摧毀貨幣價值，尤其美國亦「曾經接近邊緣」(come close to the edge)。

上季營業利潤升 71% 創紀錄

巴郡上季營業利潤則升71%，至145.3億元，同樣創紀錄，主要受保險承保及投資收益大增帶動。不過巴菲特亦承認，集團189家營運企業中，有53%的報告收益錄得下降，但較高的國債收益及良好保險業績則抵銷相關損失。