巴郡A錯價券商認帳有人大賺20萬美元　長橋證券：輸咗入我數

美國時間（6月3日），紐約交易所表示因報價系統技術故障，令巴菲特旗下巴郡「BRK.A」的美股股價，曾經暴跌99.97%。有人滿心歡喜以為賺錢，但其後卻被券商取消交易，大叫被巴菲特「割韭菜」之際，有券商反而出來認帳，更指「輸咗入我數，贏咗喺你嘅！」。

長橋證券：有人大賺20萬美元

在是次巴郡A錯價交易「認帳」的長橋證券發公告表示，由於紐約證券交易所負責處理報價的軟件升級出現了技術性故障，導致巴郡A等多隻股票巨幅波動。

長橋證券指，有客户提交市價單買入巴郡A，該股票被買單堆積，價格超過70萬美元一股，大量用户按市價買入，當買單消化後，價格回落62萬美元一股，令用户出現了巨額損失。

長橋證券亦發現，不只有用户造成大量虧損，也有客户單筆賺取了高達近20萬美元的利潤。

除此之外，該券商表示，對虧損客户會主動撤回交易，墊付客户因2024年6月3日購買BRK.A造成的所有損失；至於盈利客户，則不做任何撤回或干預。

長橋證券：優先保障投資者權益

對於今次事件，長橋證券稱，在面對交易所技術故障引發的市場波動時，公司沒有選擇將責任歸咎於外部因素，而是將用户利益放在第一位，積極幫助用户尋求解決方案，優先保障投資者權益；公司又表示，在面對風險時，一定會站在用户前面，並用實際行動證明。