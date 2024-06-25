巴黎奧運｜恒基地產設4大主題推體育活動，支持本地體壇發展。

巴黎奧運即將舉行，恒基地產（012）將舉辦「Breaking New Ground突破恒常界限」活動，以「Inspire、Engage、Play、Cheer」四大主題作推廣，包括聯同香港運動員為中學生舉行暑期體育課程，及後邀請今屆巴黎奧運中國香港代表團部分成員及一眾精英運動員與學生會面，支持本地體育及香港運動員發展。
恒基地產亦將於旗下大型商場舉辦以運動為主題的推廣活動，包括直播奧運重點賽事、運動員相片展覽及分享會等，與香港運動員並肩作戰，帶動全城投入奧運熾熱氣氛。
楊潤雄呼籲市民支持國家隊及中國香港代表團
集團周二（25日）舉行活動啟動禮，文體旅局局長楊潤雄致辭時表示，香港運動員已成功取得超過30個奧運參賽席位，表現出色，亦感謝恒基地產的支持，在商場直播奧運賽事。相信今個夏天，市民隨時隨地可以體驗奧運的熾熱氣氛。他又呼籲市民為國家隊及中國香港代表團打氣，全力支持中國和香港運動員參與四年一度的體壇盛事。
恒基地產執行董事黃浩明表示，集團將配合政府推動盛事經濟，舉辦一連串與奧運和體育相關活動，將奧林匹克精神感染全城，同時為中國香港代表團打氣。
恒基邀請香港運動員宣傳打氣
恒基地產多年來支持香港運動員，包括成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，向部分經「頂尖運動員入學計劃」入讀港大的香港運動員，每人頒發港幣40萬元；又與青年體育慈善機構—青途發展社區發展協會（青途）及凝動香港體育基金（凝動）合作，在6月至8月期間為近200名中學生舉行暑期體育課程。
此外，集團由本月起在旗下大型商場將軍澳MCP新都城中心及馬鞍山MOSTown新港城中心舉行多項以運動為主題的推廣活動；又邀請9位「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」得獎運動員，包括謝影雪、黃澤林、 吳諾弘、張心悅、林兆恒、林銘夫、崔浩然、賀思樂及Russell Williams Aylsworth在恒基地產社交平台為香港運動員宣傳打氣。