巴黎奧運｜26歲iBanker每日凌晨訓練奪金　LinkedIn簡介：分析師兼奧運冠軍

巴黎奧運｜26歲iBanker每日凌晨訓練奪金，圖為他與美國賽艇隊的比賽照片。(路透社資料圖片)

在巴黎奧運取得冠軍的香港選手江旻憓，日前宣布退役兼轉投馬會開展新事業，被網民稱為「叻女」；而遠在美國，亦有另一位「叻仔」，兼顧事業之餘，更為美國賽艇隊在64在年來，奪得第一面金牌，成身世界冠軍。這位運動員也是「iBanker」（投資銀行家），近日他更在自己的LinkedIn簡介中，寫上「奧運冠軍」。

上午9點30分到達公司工作，直到下午5點30分左右，搭BART回到東灣進行第二輪訓練至晚上8點30分左右回家，再完成其他事項，約在晚上11點上床睡覺。

據外媒《Business Insider》報道，美國賽艇金牌得主「Justin Best」的正職工作是初級投資銀行家，他凌晨5點30分起床、晚上11點睡覺，兼顧投行工作和賽艇訓練，化身「時間管理大師」。

LinkedIn簡介更新：分析師及奧運冠軍

在今屆比賽奪得冠軍後，Justin Best已迅速在LinkedIn個人主頁簡介欄加上「奧運冠軍」（Olympic Champion）。

報道指出，他本周將留在法國巴黎參加剩餘的奧運項目，他亦會參加奧運閉幕式，並在歐洲留待一周慶祝。他計劃之後將回到位於三藩市東灣的家，未來一年將專注於工作，暫未決定是否繼續參加2028年洛杉磯奧運會。

Justin Best表示，期待回到全職工作，希望能成長為一名資深分析師，又稱自己還要考「Series-7」（美國股票經紀牌照）。

Justin Best亦有參加東京奧運

據美國國家隊網頁資料顯示，Justin Best今年26歲，他在8月1日的男子四人單槳賽艇決賽中奪金，也是他的第一枚奧運獎牌，同樣是美國隊64年來在賽艇類別中獲得的第一枚金牌。

資料顯示，上屆東京奧運的男子八人單槳賽艇項目亦有他份，並與隊友一同獲得第4名。

Justin Best在賽艇隊的簡介上寫道，自己是在父母看了電影《社交網絡》後開始了賽艇生涯，因其父母覺得他與片中飾演Winklevoss兄弟（前奧運賽艇選手）的演員體格相似，上半身都很魁梧，第二天更替兒子報名參加賽艇夏令營。