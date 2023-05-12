市傳基金公司總部遷至新加坡致隔夜息大升　金管局：未見有異常活動

市場水緊，HIBOR隔夜息一度升逾4.8厘，市傳兩銀行近日向同業拆借大額短期港元，但昨日再傳出新消息，指有基金公司擬搬總部至新加坡致隔夜息大升。金管局回覆傳媒指，未見港元市場有異常活動出現。
滙款需時間接使港滙緊張
本地傳媒引述消息指，該基金公司搬總部至新加坡，並將資金轉至一家本港有營業點的星資銀行，因滙款時間關係致兩行要向同業借錢，間接使港滙緊張。有傳金管局已致電上述有關銀行了解。
金管局：未見有異常活動
金管局發言人回覆本地傳媒查詢時表示，港元市場保持運作暢順，局方通過日常的市場監察工作，並未發現有異常的活動，香港銀行體系存款總額保持平穩，5月份數據將一如以往於6月底公布。
發言人表示，在聯滙制度下，港元拆息趨近美元拆息，亦會受市場港元資金供求的影響；而銀行續穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，在有需要時可隨時透過金管局的常設港元流動資金安排獲取港元流動資金。
1個月拆息遠高市場按息
另一方面，亦有傳港銀會追加P。中原按揭董事總經理王美鳳表示，1個月拆息升穿至4.53厘，已明顯高於市場按息主要處3.5厘水平，反映銀行資金成本上升，息率有上調壓力，若拆息持續高企，不排除銀行考慮上調按揭息率甚或追加最優惠利率(P)，以紓緩息差壓力。