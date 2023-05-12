市傳基金公司總部遷至新加坡致隔夜息大升　金管局：未見有異常活動

市場水緊，HIBOR隔夜息一度升逾4.8厘，市傳兩銀行近日向同業拆借大額短期港元，但昨日再傳出新消息，指有基金公司擬搬總部至新加坡致隔夜息大升。金管局回覆傳媒指，未見港元市場有異常活動出現。

滙款需時間接使港滙緊張

本地傳媒引述消息指，該基金公司搬總部至新加坡，並將資金轉至一家本港有營業點的星資銀行，因滙款時間關係致兩行要向同業借錢，間接使港滙緊張。有傳金管局已致電上述有關銀行了解。