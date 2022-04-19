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財經
2022-04-19 17:00:00

市場分析丨中港經濟料下半年改善 信銀國際：內地封城清零措施令難保5.5%增長 港全年GDP料不到2%

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市場分析丨中港經濟料下半年改善 信銀國際：內地封城清零措施令難保5.5%增長 港全年GDP料不到2%

市場分析丨中港經濟料下半年改善 信銀國際：內地封城清零措施令難保5.5%增長 港全年GDP料不到2%

中信銀行(國際)有限公司(下稱信銀國際)今日發布最新經濟分析，指出在全球通脹飆升、增長放緩，以及資產市場震盪的情況下，環球經前景然充滿挑戰預計2022年環球國內生產總值(GDP)增長將顯著放緩至3%左右，中國內地要實現全年5.5%增長目標並不容易，至於香全年經增幅或少於2%

疫情反覆影響內地經濟 貨幣政策仍有調整空間

在全球疫情反覆的環境下，中國內地國際貿易表現出色。過，受到防疫措施限制，內需表現有待提振，嚴厲的封城措施進一步影響正常經濟活動。信銀國際首席經濟師卓亮指出，「内地要實現全年5.5%的增長目標有一定難度，第二季度增速相信會是全年低位。貨幣政策有望維持傾向寬鬆，減息降準仍然是政策選項，前提是內地通脹保持在較溫和的水平。」

香港上半年經濟或錄負增長 全年料有低單位數增幅

香港因應第五波疫情於今年首季實施嚴格的防疫措施整體經濟活動受打擊，難免出現收縮。隨著政府消費券的推出，雖然預期第二季度表現有機會改善，但上半年以按年同比計算，GDP仍可能錄得負增長。卓亮指，「香港上半年需要面對零售銷售顯著下跌、失業率上升，以及經濟規模萎縮等情況，即使下半年恢復正增長，全年GDP幅預期只能達到不足2%

美國加息進取 香港利率調整相對滯後

按照美國聯儲局的前瞻指引，美國在年全年加息7次，共1.75%然而，由於通脹持續飆升，未來有機會出現次加息達到0.5%的情況，全年加息幅度將超過2%。在資產負債表方面，聯儲局或會在5月宣布削減資產規模。預計港元最優惠利率的調整，將滯後於聯邦基金利率，短期內將維持不變，惟港元拆息未來有逐漸反覆上升的風險。

報告詳情：https://www.cncbinternational.com/_document/personal/investments/tc/market_express.pdf

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮。

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮。

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