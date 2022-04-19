市場分析丨中港經濟料下半年改善 信銀國際：內地封城清零措施令難保5.5%增長 港全年GDP料不到2%

中信銀行(國際)有限公司(下稱信銀國際)今日發布最新經濟分析，指出在全球通脹飆升、增長放緩，以及資產市場震盪的情況下，環球經濟前景仍然充滿挑戰，預計2022年環球國內生產總值(GDP)增長將顯著放緩至3%左右，中國內地要實現全年5.5%增長目標並不容易，至於香港全年經濟增幅或少於2%。

疫情反覆影響內地經濟 貨幣政策仍有調整空間

在全球疫情反覆的環境下，中國內地的國際貿易仍表現出色。不過，受到防疫措施限制，內需表現有待提振，嚴厲的封城措施亦進一步影響正常經濟活動。信銀國際首席經濟師卓亮指出，「内地要實現全年5.5%的增長目標有一定難度，第二季度增速相信會是全年低位。貨幣政策有望維持傾向寬鬆，減息降準仍然是政策選項，前提是內地通脹保持在較溫和的水平。」

香港 上半年經濟或錄負增長 全年料有低單位數增幅

香港因應第五波疫情於今年首季實施更嚴格的防疫措施，整體經濟活動受到打擊，難免出現收縮。隨著政府消費券的推出，雖然預期第二季度表現有機會改善，但上半年以按年同比計算，GDP仍可能錄得負增長。卓亮續指，「香港上半年需要面對零售銷售顯著下跌、失業率上升，以及經濟規模萎縮等情況，即使下半年恢復正增長，全年GDP增幅預期只能達到不足2%。」

美國加息進取 香港利率調整相對滯後

按照美國聯儲局的前瞻指引，美國在今年全年加息7次，共1.75%。然而，由於通脹持續飆升，未來有機會出現一次加息達到0.5%的情況，全年加息幅度將超過2%。在資產負債表方面，聯儲局或會在5月宣布削減資產規模。預計港元最優惠利率的調整，將滯後於聯邦基金利率，短期內將維持不變，惟港元拆息未來有逐漸反覆上升的風險。