市場分析｜凱基上調恒指目標看22100 推薦7股

凱基亞洲今天發布下半年環球市場展望，該行去年底預測恒指今年目標價在基本情境下為21,100點，而考慮到當時內地尚未公布全面復常，故預測數據並未完全考慮其正面作用，現時調升全年每股盈利至2,085元，按年增長約 12.5%；同時把恒指年末的預測市盈率調升至10.6倍，故此上修恒指年末目標價至22,100點。

該行提出四大投資主題，分別為央國企分紅穩步上揚；舊經濟股續發力；加息後期留意新經濟股；抵禦衰退黃金 ETF，推薦7隻焦點股，包括中國移動(941)、中國銀行(3988)、友邦保險(1299)、長江基建集團(1038)、騰訊控股(700)、比亞迪(1211)及SPDR金ETF(2840)。

建議分散布局股票及債券

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，雖然美國加息周期或已接近完結，但市場焦點將轉至經濟表現。基於後市變數仍多，繼續建議分散布局股票及債券。以股票計，大型股值搏率相對吸引；債券則以投資級別債可看高一線。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，由於市場已顯著調升對內地經濟的展望，投資者務必關注往後經濟數據及企業盈利表現，預計中央將進一步加推政策以穩定復甦苗頭，展望下半年港股有望在波動中向好。策略上，投資者應從基本因素入手，建立攻守兼備的港股投資組合。