市場動向｜佐丹奴獲周大福溢價18%提購 復牌曾漲近23%創新高

佐丹奴（709）公布，主要股東周大福控股提出自願性有條件現金要約，收購佐丹奴全部已發行股份，作價為每股1.88元，較停牌前收市價每股1.59元溢價18.2%，倘若所有股東接納要約，涉及總代價為25.6億元。集團停牌兩星期後今早復牌，最多曾飆近23%，高見1.95元，創52周新高；現報1.86元，升近17%，成交額約7,270萬元。

佐丹奴目前已發行股本約15.8億股，並有約1.68億份未行使購股權，由新世界鄭家純家族持有的周大福控股則共持有3.88億集團股份。是次要約條件為周大福控股能夠在限期前獲得超過一半的公司表決權，否則有關要約將終止。交易完成後，周大福有意於全購後維持佐丹奴的上市地位。佐丹奴今日復牌。

全購後會維持上市地位 延續現有主要業務

周大福有意延續佐丹奴現有主要業務，並無意就現有業務及營運引入任何重大變動、出售或重新調配資產或終止聘用任何僱員或作出重大變動。鄭氏家族是次提出收購，據悉主要是認為在行業競爭激烈下，佐丹奴急需作出改變，強調不會撤換原有管理層，但將與管理層共同檢視並改進集團的營運架構。

佐丹奴去年度淨利潤1.9億元，按年虧轉盈，每股盈利12仙。由疫情爆發以來，佐丹奴股價累計下跌約36%，停牌前市賬率約1.0倍。佐丹奴於1991年在香港上市。