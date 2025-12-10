市場把脈恒指 明年最牛34000

港股連挫兩日，恒生指數昨再跌331點或1.3%，至25,434點，兩日累失651點。市場對港股明年保持樂觀，滙豐私人銀行料明年底恒生指數目標為31,000點；富途證券恒指明年目標亦為31,000 點，並認為若宏觀經濟環境改善並且整體企業盈利持續增長，樂觀情境下目標有望可達34,000點。
滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，中國政策聚焦提振內需，有望支持明年企業利潤率提升，並推動盈利增長。同時，港股和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦費提供助力。
滙豐私銀：人工智能非處泡沫區
美國聯儲局將於本周舉行今年內最後一次議息會議，該行亞洲首席投資總監范卓雲預計，聯儲局將再減息25點子，而鑑於美國經濟增長具韌性，明年可能維持利率不變。針對人工智能泡沫議題，范卓雲認為並非處於泡沫區間，今年的美股回報大部分來自盈利增長，而非市盈率擴張。該行認為標普500指數有望在明年底前升至7,500點的新高。
另外，富途證券首席分析師譚智樂表示，今年港股活躍，尤其恒生指數及恒生科技指數表現優秀，跑贏多個大型國際市場指標，交投量顯著增加，反映大量資金流入，並預料恒指受益於估值的修正及科技行業增長而續走高。
富途料港股續吸資 薦機械人股
譚智樂又認為，可以持續關注科技股以及高息股，其中科技股可以留意騰訊控股(700)、網易(9999)，兩者均具穩定盈利和現金流；AI發展方面留意阿里巴巴(9988)、快手(1024)；機械人股方面留意優必選(9880)、地平線機器人(9660)及小鵬汽車(9868)。高息股方面建議留意中資金融、電訊股，以及受惠宏觀經濟環境改善，具優質資產的新鴻基地產(016)、恒基地產(012)及港鐵(066)。