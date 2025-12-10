市場把脈恒指 明年最牛34000

港股連挫兩日，恒生指數昨再跌331點或1.3%，至25,434點，兩日累失651點。市場對港股明年保持樂觀，滙豐私人銀行料明年底恒生指數目標為31,000點；富途證券恒指明年目標亦為31,000 點，並認為若宏觀經濟環境改善並且整體企業盈利持續增長，樂觀情境下目標有望可達34,000點。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，中國政策聚焦提振內需，有望支持明年企業利潤率提升，並推動盈利增長。同時，港股和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦費提供助力。