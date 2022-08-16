市場摒棄｜巨無霸中免 首日孖展慘淡 星級新股黯然 快狗挫七成

本港新股在下半年雖然有轉旺跡象，但上市企業趨增未能扭轉新股表現慘情的局面，近月的星級新股快狗打車(2246)上市個多月即盈警，股價昨即勁瀉17.9%，至5.87元，上市約1個半月已累挫72.7%。半新股的偏淡氣氛加上內地新冠肺炎疫情持續，拖累今年新股「巨無霸」、內地免稅店龍頭中國中免(1880)昨首日招股孖展慘淡，綜合市場消息僅錄約7千萬元孖展，只佔公開發集資額8.5億元的約8%，遠遠未足額。

6月下旬掛牌的快狗，上周五預告中期業績受新冠肺炎疫情影響，虧損將擴大至約10.1億至11.5億元人民幣，去年上半年則只蝕約2.5億元人民幣。快狗7月下旬起曾經歷連跌10個交易日、累挫35.9%的大弱勢，及至上周一起3日累積反彈50.2%，惟昨大挫近18%後，本月又再倒跌3.9%。

半新股多潛水 雲音樂瀉66%

半新股上市後即發盈警近年已屢見不鮮，上月中掛牌的內地資訊科技股讀書郎(2385)上周三亦預告盈轉虧，拖累掛牌後累計潛水逾8%。事實上，今年多隻新股上市後表現普遍疲弱，綜合12隻過去1年受關注的半新股(見圖)，平均跌幅近四成，除快狗外，去年底上市的雲音樂(9899)累挫66%，今年3月上市的金茂服務(816)亦累失逾五成。倘12隻新股每隻上市時均中籤一手，成本價近6.8萬元，目前已損手逾2.6萬元。