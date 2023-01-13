市場焦點｜上月錄6.5% 符預期 美通脹逾1年低 加息降溫

倘撇除能源及食品價格，美國上月核心CPI錄按年5.7%升幅，連續3個月放緩，按月升0.3%，兩者均符預期。 通脹降溫，失業情況亦較預期佳，上周首次申請失業救濟人數為20.5萬人，按周少1,000人，較預期21.5萬人少；持續申領人數163.4萬人，亦較預期低。

美國通脹連續6個月放緩！美國12月消費物價指數(CPI)按年升6.5%，與預期相符，並為7月起連續6個月升幅放緩，創2011年10月後逾1年最低；按月計更下跌0.1%，較預期為持平更低，並為兩年半以來首次錄得按月下跌。市場預期美國加息幅度或進一步收窄。

下次加息幅度料收窄至0.25厘

美國聯儲局將於本月31日至2月1日議息，市場預期加息0.25厘的呼聲增加，據利率期貨顯示，加息0.25厘，至4.5至4.75厘的機會率約78.2%，較1個月前多43.1個分點，加息半厘的機會率為21.8%，大減29.2個百分點。

通脹公布後，美匯指數下滑，曾報102.67，跌0.5%，美元兌日圓報130.01，挫1.9%，每百日圓兌港元報6算；歐元兌美元報1.0796，升0.4%；英鎊兌美元報1.2192，揚0.43%。金價進一步上揚，每安士報1,898.45美元，飆1.1%。

大市昨觀望美國通脹數據，恒生指數反覆上落，高低波幅475點，收市報升78點或0.4%，報21,514點；國企股指數報7,311點，升不足1點；恒生科技指數報4,487點，跌60點或1.3%。主板成交額1,596億元。

北水逾24億狠沽騰訊

近七成藍籌股報升，升市主力為友邦保險(1299)全日大升3.1%，推升恒指51點；不過科技股拖後腿，騰訊控股(700)跌2.6%，拖低大市50點；阿里巴巴(9988)失1.9%，推低37點。事實上，昨日北水亦大手套利科技股，港股通滬深合共淨沽出24.23億元，當中單計騰訊已走資高達23.43億元，美團(3690)則走資2.85億元，快手(1024)亦淨沽4.65億元。

至於昨表現最好藍籌為比亞迪(1211)，全日大升5.3%；最差為碧桂園服務(6098)，昨大挫6.3%。

花旗料恒指上半年見24000

大市氣氛轉佳，大行亦紛紛趨樂觀。花旗預測恒指今年上半年見24,000點，年底見25,000點。該行中國股票策略師劉顯達表示，在通關利好下大市上半年表現較下半年佳，並估計3月全年業績期，企業盈利指引或會上調，惟下半年市場則轉而觀望全球復甦形勢。該行看好非必需消費品、公用及醫療保健今年增長最亮麗，並在通關憧憬下，對消費、互聯網、醫療保健、交通板塊評級為「增持」；相反，工業及汽車股的評級降至「中性」，主要因為出口轉弱及電動車補貼減少。