市場焦點｜連續4月放緩 美通脹7.7% 紓加息壓力

美國昨公布上月消費物價指數(CPI)按年升7.7%，較預期8%低，相對9月的8.2%升幅，亦放緩0.5個百分點，亦為今年1月後最低，並已連續4個月升幅放緩，按月則升0.4%；撇除能源及食品價格的核心CPI錄按年6.3%升幅，亦較預期的6.5%低。數據令美國下月大幅加息壓力稍降溫。

市場普遍認為通脹升幅稍放緩，與美國聯儲局連月大手加息後取得一定進展有關。按利率期貨顯示，下月美國加息半厘的機會率由56.8%，升至80.6%，意味大部分人不預計會再大手加息；而加息0.75厘的機會率亦由43.2%，大降至19.4%。

市場昨觀望美國通脹數據，影響股市動力。恒生指數昨在193點波幅上落，收市報16,081點，挫277點或1.7%，險守萬六大關及20天移動平均線(昨處15,906點)，惟連挫3日累計失514點。恒生科技指數報3,172點，瀉107點或3.3%。主板成交額僅921億元，為約3周的低水平。