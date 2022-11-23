市場調查｜港人平均每月餘額約2萬 首選低風險及投資便捷的理財產品

華泰國際夥拍香港大學公布「香港居民現金理財偏好調查」，報告顯示，港人平均每月餘額為2.25萬元，當中92.5%受訪者認為現金理財重要，當中88.9%受訪者表現近期計劃進行有現金理財，59%受訪者將現金作為主要的餘額管理方式。

香港居民選擇餘款理財產品時，最關注的三個產品特質是投資便捷(85%)、可以保本(83%)和流動性高(79%)。至於投資收益率，受訪者的要求雖並非十分之高，但並不滿意銀行活期儲蓄提供的收益率。與銀行活期儲蓄相似的組合，即每日可贖回但年化收益率低於1%的產品，僅有8.7%受訪者選擇，是最不受歡迎的投資組合。

港大經管學院副院長、金融學講座教授、寶光基金教授林晨表示，香港居民亦普遍注重現金理財，然而調查顯示投資者在現金理財領域仍缺乏能夠滿足其需求的創新理財產品。隨著金融科技發展，非銀行金融機構於香港市場推出創新型理財產品或服務時，若能妥善回應投資者就資金安全的憂慮，將有效填補市場空白，市場及發展潛力巨大。