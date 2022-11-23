市場調查｜港人平均每月餘額約2萬 首選低風險及投資便捷的理財產品

華泰國際夥拍香港大學公布「香港居民現金理財偏好調查」，報告顯示，港人平均每月餘額為2.25萬元，當中92.5%受訪者認為現金理財重要，當中88.9%受訪者表現近期計劃進行有現金理財，59%受訪者將現金作為主要的餘額管理方式。
香港居民選擇餘款理財產品時，最關注的三個產品特質是投資便捷(85%)、可以保本(83%)和流動性高(79%)。至於投資收益率，受訪者的要求雖並非十分之高，但並不滿意銀行活期儲蓄提供的收益率。與銀行活期儲蓄相似的組合，即每日可贖回但年化收益率低於1%的產品，僅有8.7%受訪者選擇，是最不受歡迎的投資組合。
港大經管學院副院長、金融學講座教授、寶光基金教授林晨表示，香港居民亦普遍注重現金理財，然而調查顯示投資者在現金理財領域仍缺乏能夠滿足其需求的創新理財產品。隨著金融科技發展，非銀行金融機構於香港市場推出創新型理財產品或服務時，若能妥善回應投資者就資金安全的憂慮，將有效填補市場空白，市場及發展潛力巨大。
「樂盈寶」目前接入華夏精選穩定收益基金
華泰金融控股(香港)董事總經理、漲樂全球通負責人朱亞莉稱，華泰國際漲樂全球通今年5月推出全新自動現金理財服務「樂盈寶」，目前已吸引近50萬客戶開通使用，顯示出香港投資者對於創新型現金理財產品的旺盛需求，為香港帶來嶄新的金融業務模式與使用者體驗。「樂盈寶」目前接入的基金為華夏精選穩定收益基金，該基金以美元為基準貨幣的A類基金單位，於今年5月13日至 10月31日期間，總收益率為1.227%。在晨星Global Broad Category Group類別可比基金中位居第一。該基金上架至今，均維持每個交易日持續生息的記錄；截至今年10月31日，單個客戶通過「樂盈寶」接入的基金獲得的最高分红金額達325.1萬元。
是次調查香港大學金融創新與發展研究中心在今年6月至7月透過郵件及電話訊息等方式對超過1,512名資產規模不同的香港居民進行調查，瞭解經歷新冠肺炎疫情後香港居民現金理財規劃的特質及投資偏好。