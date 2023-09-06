市場驚喜｜綠債保底息4.75厘 勝定存 反應或熱烈 料最多派5手

港府昨公布新一批零售綠債息率有驚喜！按發售細則，今批綠債保證息率高達4.75厘，較首批2.5厘多2.25厘，不但較市場早前普遍預期的4厘息高，更高於目前銀行1年定存最多4.5厘的息率，市場預料反應會遠勝首批綠債，意味每人最多分派5手。
9月18日起認購 每手1萬元
第二批綠債與首批一樣，發行額150億元，規模會按市況增加至最多200億元，發行年期3年，每手1萬元。派息方面，除了保底息外，另設與通脹掛鈎的浮息，每半年以浮息與保底息中較高者派發。今次綠債在9月18日至28日期間認購，下月初公布認購及分派結果，下月11日上市，香港上海滙豐銀行和中銀香港(2388)為聯席安排行。
港府去年發行的首批綠債(4252)最終錄48.8萬人申購，申購4手以下全數獲派，4手以上有58%獲派多1手。不過債券在5月19日上市後一直潛水，令短炒客損手，市場歸咎其保底息在加息周期下不吸引。首批綠債昨收報96.5元，仍潛水3.5%。
今次綠債息率大幅提高，財經事務及庫務局長許正宇表示，利率調整是綜合考慮了多項因素，包括銀行不同年期的定存息、市場供求及未來市況等因素，對今年認購反應有信心。對於首批綠債仍「潛水」，他指二手市場買賣是個人投資決定，強調綠債屬低風險又回報穩定投資，鼓勵投資者長線持有。
中銀料逾50萬人申購 富途籲iBond換馬
中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，目前美息接近見頂，明年更有機會減息，投資綠債可鎖定3年4.75厘年息是吸引投資，料逾50萬人認購，建議資金充裕者申購10手。他又預期，在半年結後，未來兩月銀行定存息偏向平穩。
富途證券香港首席策略師陸秉鈞則指，綠債較設有金額及提取限制的定存更吸引，對於持有iBond(通脹掛鈎債券)的投資者而言，在債券快到期下更加是「換馬」好時機。由於今次綠債保證息率遠高於首批，加上港股表現欠佳，料認購反應較上次佳，不排除每手分派會較首批少，惟在盡量獲得最多手數的前提下，仍建議申購5手。以認購5手持至到期日，料可賺7,125元。
銀行搶客 恒生豁免8項費用
銀行再推多項手續費豁免優惠搶綠債客，恒生銀行(011)推出8項費用豁免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、場外賣出手續費、存入費、轉出費、買入證券存入費，該行相信今次認購會十分踴躍。至於滙豐提供7免優惠；花旗銀行亦有6免優惠。