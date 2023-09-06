市場驚喜｜綠債保底息4.75厘 勝定存 反應或熱烈 料最多派5手

港府昨公布新一批零售綠債息率有驚喜！按發售細則，今批綠債保證息率高達4.75厘，較首批2.5厘多2.25厘，不但較市場早前普遍預期的4厘息高，更高於目前銀行1年定存最多4.5厘的息率，市場預料反應會遠勝首批綠債，意味每人最多分派5手。

9月18日起認購 每手1萬元

第二批綠債與首批一樣，發行額150億元，規模會按市況增加至最多200億元，發行年期3年，每手1萬元。派息方面，除了保底息外，另設與通脹掛鈎的浮息，每半年以浮息與保底息中較高者派發。今次綠債在9月18日至28日期間認購，下月初公布認購及分派結果，下月11日上市，香港上海滙豐銀行和中銀香港(2388)為聯席安排行。

港府去年發行的首批綠債(4252)最終錄48.8萬人申購，申購4手以下全數獲派，4手以上有58%獲派多1手。不過債券在5月19日上市後一直潛水，令短炒客損手，市場歸咎其保底息在加息周期下不吸引。首批綠債昨收報96.5元，仍潛水3.5%。

今次綠債息率大幅提高，財經事務及庫務局長許正宇表示，利率調整是綜合考慮了多項因素，包括銀行不同年期的定存息、市場供求及未來市況等因素，對今年認購反應有信心。對於首批綠債仍「潛水」，他指二手市場買賣是個人投資決定，強調綠債屬低風險又回報穩定投資，鼓勵投資者長線持有。

