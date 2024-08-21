市建局擬發債120億創本港紀錄　息率定價3.35至3.55厘

市建局於2009年起首次發債，今次是首次涉足公開機構債券市場，並列為歷來最大規模的港元債券發行。據了解，今批債券需求，主要由本地銀行司庫主導，亦有中央銀行、保險公司、家族辦公室參與。

今次市建局集資所得，將用於市區更新項目資本開支及一般企業用途。中銀、東方匯理、滙豐、渣打和瑞銀為聯席牽頭行。

據本地報章報道，市區重建局（市建局）即將發行債券，總集資額擬定為120億元，將於數日內定價兼發行，分別為3年、5年及10年期港元債券，發行額分別為40億元、50億元和30億元，意向票面息分別約為3.75厘、3.8厘及3.95厘。

市建局連續兩年錄得虧蝕

近年市建局財政狀況受市場關注，2023/24財政年度，該局錄約39億元淨虧損，連續兩年蝕錢。市建局指，2024/25財政年度起兩年度是該局「收購年」，共有5個項目啟動收購，總收購價約300億元，連同其他項目，總收購和成本支出約643億元。惟該局截至3月底，現金儲備僅有181.9億元。

市建局行政總監韋志成7月中旬在立法會上指，計劃未來2至3年發債，融資規模約100億至150億元，或於2024年9月首輪發債；此前財政司司長因市建局收購項目增多，而批准將市建局的借款限額提高至250億元。