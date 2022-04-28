市況波動 成交縮 投資損手 港交所少賺三成

藍│籌│放│榜

藍籌續公布首季業績。在地緣局勢緊張，市況波動下，港交所(388)首季純利26.68億元，按年瀉30.5%，符預期，按季則減0.2%，收入及其他收益46.9億元，按年及按季分別跌21.2%及0.9%。昨收市報321.4元，下滑0.1%，今年暫累瀉近三成。

行政總裁歐冠昇指，環球市場氛圍影響，期內新股市場略顯疲軟，投資組合估值下降、商品價格大幅波動，但深信擁有獨特優勢，專注實現建設面向未來領先市場的願景。

期內投資錄虧損1.04億元，去年同期收益2.19億元，因集體投資計劃公平值錄虧損1.89億元，反映全球股票及固定收益市場估值下跌，加上營運支出多7%影響。此外，上季債券通北向通平均每日成交額達339億元人民幣，升34%兼創季度新高；日均成交額1,465億元，減35%，北向及南向交易日均成交達1,059億元人民幣及355億元，分別下滑16%及42%，滬深港股通的收入及其他收益達6.41億元，挫13%。新股集資額149億元，瀉89%，共有17間公司上市。

高盛指，港交所收入及成本大致符預期，成本高於該行預期4%，主要員工成本支出上升，維持「買入」評級及目標價520元。摩根士丹利指，收入遜預期，因存管、託管及代理人服務費收入低於預期，交易費、結算及交收費及投資收益表現疲軟，主要受日均成交量按年下跌拖累，以及新股電子申請減少所致。予目標價430元及「與大市同步」。

國壽純利挫五成 白濤任董事長

中國人壽(2628)首季純利151.78億元(人民幣，下同)(約184.2億港元)，按年減46.9%，因去年同期基數較高及投資收益下滑拖累。期內實現保費收入3,150億元，減2.7%，新單保費1,008.9億元，少1.5%，投資收益539.9億元，瀉26.5%，淨投資收益458.1億元，增10.7%，年化淨投資收益率4%。

另外，該股白濤將接任為董事長，其任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准，任期至第七屆董事會屆滿時止。

中石化首季盈利升24%

中國石化(386)首季賺233.38億元(約278億港元)，多24.3%，營業收入7,713.86億元，多33.8%，經營收益329.6億元，多13.6%，每股盈利0.193元。

期內油氣當量產量1.21億桶，升3.7%，其中天然氣產量3,139.4億立方英尺，多7.7%，息稅前利潤114.63億元，升2.7倍。營銷和分銷業務方面，上季境內成品油總經銷量4,106萬噸，漲2.6%，息稅前利潤89.93億元，升5.2%。