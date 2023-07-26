市況波動｜港股續蝕 債券盈利580億 外匯基金轉賺千億 未敢樂觀

金管局公布，外匯基金上半年扭虧為盈，期內投資收益1,100億元，去年同期虧損1,654億元，主要受惠債券投資賺580億元，以及其他股票投資獲利485億元，共1,065億元帶動，抵銷期內香港股票投資48億元虧損，以及外匯投資蝕18億元，去年同期分別蝕85億元及128億元。

單計第二季，由於市況持續波動，香港股票投資及外匯投資分別蝕81億元以及270億元，靠其他股票投資及債券投資賺230億元及141億元支撐，令期內錄收益20億元，但按季大削98%。

金管局總裁余偉文指，美國通脹自去年有見頂回落跡象，下降趨勢今年上半年持續。市場普遍預期美息上升步伐減慢，加上經濟數據顯示當地經濟仍保持一定韌性，投資者情緒趨向樂觀。儘管市場風險曾經浮現，如美國和歐洲的銀行危機以及美國債務上限爭議等，主要股票市場維持上升動力，如標準普爾500指數上半年升15.9%。另方面，受惠主要國債收益率處多年高位，持有債券讓外匯基金錄不俗利息收入。由於股市及債市均扭轉去年大幅下調勢頭，外匯基金上半年整體錄得盈利。

展望下半年時，他說投資前景仍不容過度樂觀。雖然環球經濟至今對主要央行急速加息周期表現出一定韌性，但持續貨幣緊縮政策及銀行業信貸緊縮，導致經濟衰退的可能性仍是未知之數。再者，通脹走勢和主要央行政策利率峰值存在很大不確定性，種種因素將為投資環境帶來挑戰。地緣政治不穩，包括持續的俄烏衝突，以及主要經濟體之間的緊張關係，更可能隨時引發資產市場的調整和波動。

港上月出口跌11.4% 跌幅收窄兼勝預期

政府統計處指，本港整體出口和進口貨值持續下跌，上月商品整體出口貨值為3,374億元，按年跌11.4%，跌幅按月收窄4.2個百分點，連跌14個月；商品進口貨值為3,939億元，按年減12.3%，跌幅按月收窄4.4個百分點，連跌12個月，均勝市場預期。當月錄得有形貿易逆差566億元，逆差規模為一年來最大。政府發言人表示，環球經濟增長減慢影響下，港出口短期內將繼續顯著受壓。

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，內地經濟動力疲弱，製造業活動有收縮跡象，近期續推多項支持經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物需求。另外主要央行加息行動未止，並可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩，尤其製造業，或抑制外部實質需求，料今年本港出口跌幅介乎5%至10%。