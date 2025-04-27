市監總局：長和港口交易 不得規避反壟斷審查

長和3月4日宣布出售巴拿馬港口在內的非中國港口資產後，港澳辦多次引用批評長和行動的文章，引發外界猜測中方不滿李嘉誠及李澤鉅旗下企業行動。(資料圖片)

國家市場監督管理總局指，日前該局新聞發言人就長江和記實業(001)港口交易事回答了記者提問，有記者問：據《華爾街日報》4月16日報導，長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行，國家市場監督管理總局對此有何評論？而該局指，高度關注有關交易，將依法進行審查，並稱「交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。」

有媒體曾指內地反壟斷法域外適用

長和3月4日宣布出售巴拿馬港口在內的非中國港口資產後，港澳辦多次引用批評長和行動的文章，引發外界猜測中方不滿李嘉誠及李澤鉅旗下企業行動。有本地媒體早前有評論指，《中華人民共和國反壟斷法》第二條關於「域外適用」的條款明確規定，「中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用本法。」又指長和交易可能會觸及「經營者集中」申報義務，即要通過內地反壟斷執法機構的審查。