希慎半年少賺86%維持派息27仙 回購股份永續證券近5億

希慎扣除未變現投資物業之公平值變動及非核心物業投資業務的項目，以及永續資本證券持有者應佔溢利之總和的基本溢利為12.4億元，增加4.9%。

希慎興業（014）公布截至6月底止半年純利倒退86%至7,100萬元，元，主要來自投資物業公平值虧損9.85億元，較去年同期增加逾8成，反映受環球經濟不明朗因素影響，寫字樓及商舖業務的市場風險增加。每股基本溢利為7仙，減少86%，派第一次中期息每股27仙，維持不變。

作為銅鑼灣大地主，希慎期內營業額減少3.1%至約18億元，其中寫字樓、商舖及住宅的營業額分別減少8.5%、增長3.2%及減少6.0%。

商舖收入升 寫字樓跌 8.5%

希慎主席利蘊蓮表示，2022年第二季度的估計租戶銷售額較第一季度上升逾25%，與去年同期的表現持平。希慎的商舖業務組合出租率於6月底保持在98%的強勁水平，而寫字樓業務組合的出租率亦維持在91%的穩健水平。

於上半年，寫字樓錄得營業額約8億元。希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。商舖錄得營業額約8.5億元，其中包括按營業額收取的租金5,200萬元，減少約5.5%。2022年上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌。希慎住宅租賃組合錄得營業額1.3億元，於6月底出租率為71%，與年底相同，續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平向下。