希慎夥華懋打造利園八期 設採光行人道貫通銅鑼灣港鐵站

利園八期將設有全天候採光的行人通道系統，貫通利園區至銅鑼灣港鐵站。

希慎興業(041)及華懋集團攜手發展的利園八期，將設有全天候採光的行人通道系統，貫通利園區至銅鑼灣港鐵站，沿途設有輕食外賣店及藝術裝置，行人步行5至7分鐘可直達利園八期。項目亦制定具體的出入口設計完善方案，並提升地面道路狀況，包括擴闊加路連山道及禮頓道，預計可提升區內交通效率最高達25%。

設 6 萬方呎綠化開放空間

項目設全新零售空間，還更包括60,000方呎綠化開放空間，料將成為銅鑼灣嶄新綠色地標，打造集辦公、零售及生活體驗於一身、自給自足的活力社區。