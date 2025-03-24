希慎夥華懋打造利園八期 設採光行人道貫通銅鑼灣港鐵站

希慎興業(041)及華懋集團攜手發展的利園八期，將設有全天候採光的行人通道系統，貫通利園區至銅鑼灣港鐵站，沿途設有輕食外賣店及藝術裝置，行人步行5至7分鐘可直達利園八期。項目亦制定具體的出入口設計完善方案，並提升地面道路狀況，包括擴闊加路連山道及禮頓道，預計可提升區內交通效率最高達25%。
設6萬方呎綠化開放空間
項目設全新零售空間，還更包括60,000方呎綠化開放空間，料將成為銅鑼灣嶄新綠色地標，打造集辦公、零售及生活體驗於一身、自給自足的活力社區。
希慎興業有限公司執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，希慎植根銅鑼灣逾百年，致力全面優化利園區，將城市創新與可持續發展視為營運核心。利園八期充分體現上述理念，融合綠色建築技術，提升銅鑼灣區內交通連接。配合新建的行人通道系統，為行人打造由港鐵站直達利園八期及整個利園區的無縫步行體驗，同時加強社區營造，將工作、休閒和商業融入更宜居和低碳的活力社區。
華懋集團執行董事兼首席財務總裁曾殿科表示，華懋很高興能與希慎在利園八期項目上攜手合作，實踐雙方共同願景，為城市創造更緊密連繫。項目規劃的交通提升工程，包括建設有蓋行人天橋及優化通道網絡，將為銅鑼灣帶來嶄新的步行體驗。華懋致力於實現長遠的商業、社會和環境利益，相信此項目將為社區的未來發展奠定堅實基礎。