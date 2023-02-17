希慎業績｜希慎興業去年虧損11.6億元　派第2次中期股息1.17元

希慎興業（014）公布業績，去年營業額按年跌4.1%至34.6億元，去年業績由盈轉虧，蝕約虧損11.6億元，前年同期則賺13.8億元，按年跌7.24%；基本盈利21.3億元，按年跌8.6%。派第2次中期息每股1.17元，全年派1.44元，按年持平。

希慎股價跌0.18%，現報26.75元

扣除未變現投資物業公平值變動等的基本溢利近21.3億元，按年跌約9%。至於從基本溢利中扣除非經常性項目，以反映核心物業投資業務表現的經常性基本溢利為20.6億元，按年跌11.5%。

業務營業額均向下

希慎指，集團去年在香港的投資物業組合總樓面面積合計約450萬平方呎，涵蓋寫字樓、商舖及住宅三大類。當中，寫字樓營業額跌8.7%至15.8億元，商舖升1.4%至16.4億元，住宅跌8.1%至2.4億元。

寫字樓方面，集團指，香港寫字樓市場持續疲弱，2022年末全港空置率逾12%。希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。於去年底的出租率為90%，較2021年的94%低4個百分點。

商舖業務方面，其組合於去年底的出租率為99% 按年持平。年內續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。香港與中國內地跨境旅遊限制的放寬預期將刺激本港零售活動。希慎預期旅客及本地消費將受惠於香港經濟復甦而有所增加。