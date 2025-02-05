希瑪盈警或蝕1.6億 稱愛康健業務強勁 擬恢復派息

希瑪指，由於集團醫院及診所的商譽、物業、廠房及設備以及使用權資產預期錄得若干減值介乎約1.95億元至2.15億元，集團預期錄得股東應佔虧損介乎約1.3億元至1.6億元，2023財政年度為溢利6,200萬元；收益料約19億元，而2023財政年度收益為19.24億元。

消費意欲減弱 醫院及診所表現遜色

集團表示，減值虧損乃由於競爭激烈及去年整體消費意欲減弱，導致若干醫院及診所的表現遜於預期。上述減值為一次性非現金開支，不會對集團的整體營運造成任何影響。

擬恢復年度派息

而由於去年來自業務的整體現金流量強勁，董事會擬恢復2024財政年度的派息建議，惟須待股東於2025年第二季舉行的應屆股東周年大會上批准後，方可作實。集團於2024財政年度來自業務的現金流量強勁，乃由於深圳希瑪愛康健口腔集團有限公司的牙科業務表現強勁，以及專注大灣區眼科及牙科業務的策略所致。