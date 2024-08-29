希瑪醫療中期多賺3%　旗下愛康健受惠港人北上收入升近四成

集團表示，隨著長者醫療券今年8月落地深圳，醫療券計劃下的愛康健口腔醫院首兩週平均每天接診人數環比上升40%至接近300人，每天使用醫療券人數超過50人，人均消費超過4,000元人民幣。

希瑪醫療：積極擴大口岸醫療佈局

集團預計，未來港人北上就醫將繼續增加，未來將以「北上南下」為主方針，積極擴大口岸醫療的佈局，在羅湖口岸和福田口岸開設新的綜合醫院和口腔醫院，為「北上」的香港基層市民和長者於羅湖口岸和福田口岸提供多一個質優價廉的多專科服務選擇，同時協助舒緩香港公立醫院等候時間較長的情況。

另外， 集團會以「香港名醫中心」的模式，由香港資深的專科醫生在口岸醫院提供港式醫療服務，為 「南下」的深圳和大灣區病人提供醫療服務，並將複雜及高風險手術分流 到香港醫院處理，支持香港成為大灣區以至亞州的高端醫療中心。集團在口岸醫療生態圈的重 要佈局 - 羅湖口岸綜合醫院「深圳希華愛康健醫院」，並預計在今年第4季正式啟用。