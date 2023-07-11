帳戶遭無故封鎖用戶湧fb專頁投訴　Mox Bank：事件與系統更新無關 (更新)

【7月11日更新】新增Mox Bank回應
虛擬銀行近年成為不少市民的存戶選擇，近日有本地虛銀Mox Bank的用戶反映，銀行賬戶在短時間內被多次封鎖，而且解封時間長達數工作天，同時未有深入解釋原因，只表示屬保安考慮，引起用戶不滿並湧至其社交平台專頁投訴。Mox Bank最新亦回覆《am730》查詢。
Mox Bank：事件與系統更新無關
Mox Bank發言人表示，該行一直重視所有客戶安全安心使用服務，以及保障客戶權益。因此，該行根據既有的制度，檢視個別客戶的賬戶，以作為保障客戶權益的措施之一。Mox Bank指，已通知受影響客戶，有關賬戶因而暫時停止使用，完成檢視後，客戶將可繼續使用賬戶。該行又對受影響客戶造成不便衷心致歉，並感謝所有客戶的耐心等待及體諒。
Mox Bank重申，是次事件與系統更新無關。
網民湧至Mox Bank社交平台專頁投訴
有Mox Bank用戶在其社交平台專頁留言，指自己的銀行賬戶遭無故凍結，而且無法調動資金，有人不滿而投訴，「鎖咗成個星期lock住啲錢，等緊用嚟找數」；亦有人表示Mox方面未有詳細解釋原因，「cs原因佢只答security reason（保安問題） ，話系統有時會係咁, 等佢開返要等5-7 working days（5至7個工作天）」。
Mox Bank為本港8間虛銀其中一間
本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，而因為虛擬銀行不設任何實體分行，故銀行客戶服務極為依賴網上渠道。