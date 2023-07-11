帳戶遭無故封鎖用戶湧fb專頁投訴　Mox Bank：事件與系統更新無關 (更新)

【7月11日更新】新增Mox Bank回應

虛擬銀行近年成為不少市民的存戶選擇，近日有本地虛銀Mox Bank的用戶反映，銀行賬戶在短時間內被多次封鎖，而且解封時間長達數工作天，同時未有深入解釋原因，只表示屬保安考慮，引起用戶不滿並湧至其社交平台專頁投訴。Mox Bank最新亦回覆《am730》查詢。

Mox Bank：事件與系統更新無關

Mox Bank發言人表示，該行一直重視所有客戶安全安心使用服務，以及保障客戶權益。因此，該行根據既有的制度，檢視個別客戶的賬戶，以作為保障客戶權益的措施之一。Mox Bank指，已通知受影響客戶，有關賬戶因而暫時停止使用，完成檢視後，客戶將可繼續使用賬戶。該行又對受影響客戶造成不便衷心致歉，並感謝所有客戶的耐心等待及體諒。

Mox Bank重申，是次事件與系統更新無關。