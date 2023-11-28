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財經
2023-11-28 04:30:25
日報

帶旺氣氛｜券商零息孖展 迎FINI首批新股

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結算平台FINI

首次公開招股結算平台FINI上周三啟動後，新股結算周期縮減至「T+2」。 (資料圖片)

首次公開招股結算平台FINI上周三啟動後，新股結算周期會由「T+5」縮減至「T+2」，並在昨日迎來首批4隻使用FINI的新股，包括氫燃料電池公司國鴻氫能(9663)、內地畜禽養殖企業德康農牧(2419)、清潔及維護服務供應商升輝清潔(2521)及康業信貸旗下K Cash集團(2483)。多間券商趁機以「零息孖展」推廣，帶旺新股認購氣氛。綜合市場消息，K Cash及升輝清潔首日孖展已超購，當中市場消息指K Cash公開發售已超購0.5倍。

K Cash、升輝清潔及國鴻氫能在本周四截止公開申購，德康農牧則在本周五。按最新的「T+2」結算周期，前3股在下周一公布結果，下周二即掛牌；後者在下周二公布結果，下周三掛牌。

利息成本大減 耀才輝立免手續費

在新股資金凍結時間縮短下，孖展認購新股的投資者亦可節省利息支出，多間券商昨索性推出「零息孖展」迎接FINI啟用後首批新股，包括耀才證券(1428)、富途證券、信誠證券及輝立證券。耀才除了為招股中的4隻新股提供孖展認購零息優惠外，手續費亦同時可低至零。信誠則指此輪新股下，客戶只需存入認購按金，招股期間的借貸利息全免。

富途證券更直接推出真「零利息抽新股」，意味投資者以後經富途進行銀行融資認購新股，息率均為零。該行董事總經理謝志堅表示，FINI有助投資者以更高成本效益抽新股，預期有利新股市場發展，零息孖展更徹底省盡投資者的銀行孖展利息成本，讓客戶資源用得其所，投資更自主。富途又以近期較大型新股藥明合聯(2268)為例，指若投資者孖展認購「頂頭槌」飛，新安排下可節省10.93萬元利息。輝立亦指，孖展認購零息優惠適用範圍是大部分新股，而今輪4隻新股認購金額1萬元或以下，可免手續費。

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K Cash及升輝清潔首日已超購

昨日部分新股首日招股反應佳，市場消息指，最高集資2.45億元的K Cash孖展涉逾3,700萬元，即公開發售部分超額認購0.5倍；國際配售上周五已足額，並繼續收飛。另綜合市場資訊，集資逾1.6元的升輝清潔首日孖展已超購1.2倍；不過，集資額最多17億元的國鴻氫能及集資近10億元的德康農牧，則仍未足額。

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