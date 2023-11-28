帶旺氣氛｜券商零息孖展 迎FINI首批新股

首次公開招股結算平台FINI上周三啟動後，新股結算周期會由「T+5」縮減至「T+2」，並在昨日迎來首批4隻使用FINI的新股，包括氫燃料電池公司國鴻氫能(9663)、內地畜禽養殖企業德康農牧(2419)、清潔及維護服務供應商升輝清潔(2521)及康業信貸旗下K Cash集團(2483)。多間券商趁機以「零息孖展」推廣，帶旺新股認購氣氛。綜合市場消息，K Cash及升輝清潔首日孖展已超購，當中市場消息指K Cash公開發售已超購0.5倍。

K Cash、升輝清潔及國鴻氫能在本周四截止公開申購，德康農牧則在本周五。按最新的「T+2」結算周期，前3股在下周一公布結果，下周二即掛牌；後者在下周二公布結果，下周三掛牌。