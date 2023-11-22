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財經
2023-11-22 11:01:00

幣安趙長鵬認洗黑錢兼辭去CEO職務　Binance被罰43億美元｜加密貨幣

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幣安趙長鵬認洗黑錢兼辭去CEO職務，Binance被罰43億美元。｜加密貨幣

幣安趙長鵬認洗黑錢兼辭去CEO職務，Binance被罰43億美元。｜加密貨幣

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人兼首席執行官趙長鵬，於美國承認一項控罪，涉及未能確保公司遵守美國防止洗錢指引（洗黑錢），幣安同意罰款及沒收總值43億美元（折合約335億港元）。同時，趙長鵬亦辭去首席執行官一職，及支付5,000萬美元罰款。

幣安趙長鵬或被判囚18個月

趙長鵬於美國時間周二（21日）下午，在西雅圖聯邦法院出庭認罪，將於明年2月就認罪判刑，不過判刑日期則可能押後。至於趙長鵬的罪名最多可被判囚18個月。

而幣安亦承認一項刑事指控，並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。外電報道，該協議使幣安擁有繼續運營的能力，但要接受一段長時間監管等。

趙長鵬其後於社交網站發文，表示自己必須承擔責任，並且情感上並不容易放手離開。他對於被指控違反美國銀行保密法和違反制裁規定，仍自豪地指出，美國機構並未指控幣安挪用客戶資金或操縱市場。

幣安全球主管Richard Teng接任CEO

至於幣安地區市場全球主管Richard Teng，將接任為幣安行政總裁。Richard Teng曾擔任阿聯酋阿布扎比全球市場(ADGM)轄下金融服務監管局行政總裁，以及新加坡金管局企業財務總監等職位。

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