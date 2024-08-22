平保半年多賺7%維持派息 壽險新業務價值升11%

平保指，下半年隨國家進一步全面深化改革，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，居民消費及社會預期持續改善，內生動力逐步增強，回升向好態勢得到進一步鞏固。與此同時，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性也在上升，推動實現高質量發展的機遇和挑戰並存。集團堅信，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，在增強信心和底氣的同時，更需要認識到，堅定保持戰略定力、「最根本的是要做好我們自己的事情。

平保今日收報34.3港元，升0.3港元或0.9%，成交額12.4億港元，市值2,554.5億港元。