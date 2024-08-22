平保半年多賺7%維持派息 壽險新業務價值升11%

中國平安保險(2318)公布6月底止半年純利746.19億元(人民幣，下同)，按年多6.8%；歸屬於母公司股東的營運利潤784.82億元，跌0.6%；年化營運ROE錄16.4%，少1.2個百分點；收入合計5,540.97億元，多1.5%；每股盈利4.21元；中期每股股息維持0.93元。
平安產險保險服務收入升3.9%
集團期內壽險及健康險業務新業務價值223.2億元，升11%，其中代理人渠道新業務價值增10.8%，人均新業務價值升36%；內含價值9,162.3億元，較年初增長10.3%；年化內含價值營運回報率為15.4%。至於平安產險上季保險服務收入1,619.1億元，升3.9%；平安產險整體綜合成本率97.8%，升0.2個百分點，主要受保證保險業務承保損失下降影響；車險綜合成本率98.1%，多1個百分點，主要受暴雨等自然災害同比多發影響。至於平安銀行上半年實現淨利潤258.79億元，同比增長1.9%；營業收入771.32億元，跌13%。
集團指，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務保持增長，三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤795.65億元，同比增長1.7%。
淨投資收益升3.6% 年化淨投資收益率降
另外，集團上半年淨投資收益882.73億元，升3.6%；總投資收益979.83億元，增23%。集團保險資金投資組合年化綜合投資收益率4.2%，上升0.1個百分點，主要得益於均衡的資產配置戰略，且權益資產表現較上年同期有所改善；年化淨投資收益率3.3%，下降0.2個百分點，主要受存量資產到期和新增固定收益資產到期收益率下降影響。
平保指，下半年隨國家進一步全面深化改革，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，居民消費及社會預期持續改善，內生動力逐步增強，回升向好態勢得到進一步鞏固。與此同時，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性也在上升，推動實現高質量發展的機遇和挑戰並存。集團堅信，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，在增強信心和底氣的同時，更需要認識到，堅定保持戰略定力、「最根本的是要做好我們自己的事情。
平保今日收報34.3港元，升0.3港元或0.9%，成交額12.4億港元，市值2,554.5億港元。