平保撐小股東議案 批滙控誇大重組成本

滙豐控股(005)下月5日在英國股東周年大會，會上將表決由小股東提出重組亞洲業務、穩定派息議案。持有滙控約8%的中國平安保險(2318)旗下平安資產管理董事長兼首席執行官黃勇昨罕有表態，指過去兩年，平安資管向滙控管理層提出諸多結構性重組建議，並已從原來的分拆(spin-off)改為戰略重組(strategic restructuring)，不論哪個方案，將為股東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢，但卻指滙控管理層沒有給予積極回應及清𥇦解釋，並表示失望。
黃勇又表示，滙控作為任何部分分拆實體的主要控股股東，對確保全球業務協同所需的商業有效運作仍保持很強的影響力，如滙豐亞洲將續使用與滙控簽訂的服務協議下的現有業務系統，就如滙控與恒生銀行(011)案例一樣。分拆亞洲業務後改善的營運情況，將可抵銷額外成本。他批滙控誇大重組成本和風險，認為應該以開放態度權衡這些成本與收益，斥滙控管理層拒絕承認提議的任何優勢。
對於小股東提出第17和18項決議案，要求滙控承諾將股息恢復到新冠肺炎疫情前水平，推動管理層定期考慮結構性改革。他指，經過仔細研究後，平保原則上支持這兩項議案，認為有一定的可取之處。
獨立機構Glass Lewis籲股東反對
不過獨立投票顧問機構Glass Lewis發表報告，建議投資者應對兩項議案投反對票，認為滙控已向股東解釋其國際定位和環球網絡重要性，近年部分業務盈利能力回升，反映策略具一定說服力，不認為有需要為分拆再作檢討。
股息方面，Glass Lewis指滙控現行50%派息比率與亞洲銀行同業相若，有助提升股東回報。