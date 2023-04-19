平保撐小股東議案 批滙控誇大重組成本

滙豐控股(005)下月5日在英國股東周年大會，會上將表決由小股東提出重組亞洲業務、穩定派息議案。持有滙控約8%的中國平安保險(2318)旗下平安資產管理董事長兼首席執行官黃勇昨罕有表態，指過去兩年，平安資管向滙控管理層提出諸多結構性重組建議，並已從原來的分拆(spin-off)改為戰略重組(strategic restructuring)，不論哪個方案，將為股東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢，但卻指滙控管理層沒有給予積極回應及清𥇦解釋，並表示失望。

黃勇又表示，滙控作為任何部分分拆實體的主要控股股東，對確保全球業務協同所需的商業有效運作仍保持很強的影響力，如滙豐亞洲將續使用與滙控簽訂的服務協議下的現有業務系統，就如滙控與恒生銀行(011)案例一樣。分拆亞洲業務後改善的營運情況，將可抵銷額外成本。他批滙控誇大重組成本和風險，認為應該以開放態度權衡這些成本與收益，斥滙控管理層拒絕承認提議的任何優勢。