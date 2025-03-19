平保純利大升48% 末期息增至1.62元人幣

中國平安保險(2318)公布去年底止全年歸屬於母公司股東的淨利潤1266.07億元(人民幣，下同)，按年升47.8%；營業收入11,413.46億元，增長10.6%；歸屬於母公司股東的營運利潤1,218.62億元，升9.1%；基本每股營運收益6.89元；末期股息1.62元，多8%；全年股息2.55元，增半成，派息率37.9%，分紅總額連續13年增長。
平保今日收報51.9港元，升1港元或近2%。
銀行業務營運利潤減4.2%
分部表現方面，去年平保壽險及健康險業務歸屬於母公司股東的營運利潤969.75億元，少1.9%；財產保險業務錄149.52億元，大升67.7%；銀行業務257.96億元，減4.2%；資產管理業務虧損118.99億元，虧損減少42.6%；金融賦能業務盈轉虧2,900萬元。
壽險新業務價值增長28.8%
集團指，去年壽險及健康險業務新業務價值達成285.34億元，可比口徑下同比增長28.8%；13 個月整體保單繼續率上升3.6個百分點。至於財產保險服務數入3,281.46億元，升4.7%，整體綜合成本率 98.3%﹐優化2.3個百分點。至於銀行業務淨利潤445.08億元；不良貸款率 1.06%；撥備覆蓋率 250.71%。
平保指，隨醫療體制改革逐步深化、民生福利保障領域新政策不斷落實、以及民眾保險意識持續提升，壽險行業市場空間廣闊。同時，隨車險綜合改革及合規經營深化、非車險在政策驅動下增量貢獻加大，財產保險行業經營的專業化、精細化、集約化水平將穩步提升，保險作為經濟減震器、社會穩定器的作用將日益突出。