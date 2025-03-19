平保純利大升48% 末期息增至1.62元人幣

壽險新業務價值增長 28.8%

集團指，去年壽險及健康險業務新業務價值達成285.34億元，可比口徑下同比增長28.8%；13 個月整體保單繼續率上升3.6個百分點。至於財產保險服務數入3,281.46億元，升4.7%，整體綜合成本率 98.3%﹐優化2.3個百分點。至於銀行業務淨利潤445.08億元；不良貸款率 1.06%；撥備覆蓋率 250.71%。

平保指，隨醫療體制改革逐步深化、民生福利保障領域新政策不斷落實、以及民眾保險意識持續提升，壽險行業市場空間廣闊。同時，隨車險綜合改革及合規經營深化、非車險在政策驅動下增量貢獻加大，財產保險行業經營的專業化、精細化、集約化水平將穩步提升，保險作為經濟減震器、社會穩定器的作用將日益突出。