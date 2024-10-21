平保首3季多賺36% 新業務價值漲34%

中國平安保險(2318)公布9月底止9個月業績，首3季歸屬於母公司股東的淨利潤1,191.82億元(人民幣，下同)，按年增長36.1%；營業收入8,618.17億元，升8.7%；年化營運ROE錄15.9%。其中，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務實現增長，3項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤1,196.51億元，漲5.7%。 個人客戶數 2.4 億 截至9月底，平保個人客戶數2.4億，其中持有4個及以上合同的客戶佔比為25.1%，留存率達98%。 分部表現方面，平保前三季度壽險及健康險業務新業務價值351.6億元，升34.1%。其中，代理人渠道新業務價值多31.6%，代理人人均新業務價值增54.7%，銀保渠道新業務價值揚68.5%。另外，平安產險保險服務期內收入2,460.22億元，升4.5%；實現營運利潤139.87億元，多39.7%。平安產險通過強化業務管理與風險篩選，整體綜合成本率97.8%，改善1.5個百分點。

平安銀行淨利潤多 0.2% 另外，期內平安銀行實現淨利潤397.29億元，多0.2%。截至9月底，核心一級資本充足率上升至9.33%，撥備覆蓋率251.19%。至於平安保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率5%，升1.3個百分點。 展望未來，平保指內地經濟發展的基本面沒有改變，市場潛力大、經濟韌性強等有利條件沒有改變。集團將深耕金融主業，持續深化｢綜合金融+醫療養老｣雙輪並行、科技驅動戰略，精進經營管理水平，扎實推進業績的恢復與增長，不斷提升金融服務實體經濟的質效。

平保今日收報49.05元，跌0.9元或1.8%。