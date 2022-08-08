平價搶攻｜兩盤即日沽清加推添食 一手周末銷售 3年最旺

NOVO LAND原價加推6號價單；圖左起為雷霆及陳漢麟。(林俊源攝)

林達民指，ONE INNOVALE-Archway加推的181伙，折實310萬元起。

新界區兩大新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期及恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，同步於上周六開賣，並即日沽清，單日售出共653伙；連同其他新盤成交，周末兩日一手市場共售出約680伙，較上周末的350宗，大增逾九成，創自2019年6月底後最旺周末。

上述兩盤將再度對壘，NOVO LAND加推87伙，ONE INNOVALE-Archway加推181伙，並於周三(10日)分別推售140伙及185伙，搶客戰一觸即發。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND原價加推6號價單，扣除最高15%折扣優惠後，折實價339.57萬元起，折實呎價13,402元起，折實平均呎價14,398元。周三有139伙價單發售，當中52伙屬價單第1、2、3號單位均溫和提價3.5%；另招標推售1伙頂層特色單位，今晚8時截票。

林達民料特色戶呎價創項目新高

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，ONE INNOVALE-Archway加推的181伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實價310.06萬元起，折實呎價12,761元起，折實平均呎價14,842元。周三次輪開售185伙，當中3伙招標發售。他續指，項目共提供14伙地下連花園特色戶，最新加推8伙此類單位，有5伙以價單發售，餘下3伙招標，預料單位售出後將創項目呎價新高。