平安好醫生轉盈暫不派息 擬降銷售佣金續壓成本

平安好醫生(1833)半年業績，首次扭虧為盈，實現盈利6,062.9萬元人民幣(下同)，調整後淨利潤為近9,000萬元。公司維持不派息，談及未來分紅政策，公司執行副總裁兼首席財務官臧珞琦指，公司業務處在高增長期，持有合理和充裕的現金，是把握市場機遇的基礎和條件。
她表示，公司會進一步提升業務自身的盈利能力；當下並不依賴外部增量資本發展業務或進行產品研發，公司將本著審慎投資精神，合理化布局資金，綜合考慮修訂分紅政策用以回饋股東。
至於公司未來的業務發展，公司首席執行官李鬥則表示，公司實現盈利主要得益於戰略業務穩健發展和運營效率提升，相信全年收入能企穩有增長，盈利率將不斷改良。
他續指，收入端保險及金融用戶端業務穩健增長，企業端員工健康管理服務業務高速發展，帶動期內戰略業務收入同比增長19.7%；至於成本端，他指受惠AI賦能提高運營效率，期內整體費用率同比下降17.9個百分點，費用額同比降37%。
但期內收入錄得20.93億元，按年少5.8%；毛利錄6.74億元，跌5.8%，毛利率維持32.2%。臧珞琦指出，收入降低因為去年疫情後醫管服務、體檢服務等業務集中履約，產生的高基數影響。
她相信，今年業務收入增長方面將繼續通過金融用戶端產品創新及企業端獲取新用戶及保持續約率，維持全年收入增長，企業端料能維持雙位數增長水準。公司也會通過降低銷售渠道服務佣金，並加大AI運營和研發效率，以降低成本。