平安好醫生轉盈暫不派息 擬降銷售佣金續壓成本

平安好醫生(1833)半年業績，首次扭虧為盈，實現盈利6,062.9萬元人民幣(下同)，調整後淨利潤為近9,000萬元。公司維持不派息，談及未來分紅政策，公司執行副總裁兼首席財務官臧珞琦指，公司業務處在高增長期，持有合理和充裕的現金，是把握市場機遇的基礎和條件。

她表示，公司會進一步提升業務自身的盈利能力；當下並不依賴外部增量資本發展業務或進行產品研發，公司將本著審慎投資精神，合理化布局資金，綜合考慮修訂分紅政策用以回饋股東。

至於公司未來的業務發展，公司首席執行官李鬥則表示，公司實現盈利主要得益於戰略業務穩健發展和運營效率提升，相信全年收入能企穩有增長，盈利率將不斷改良。